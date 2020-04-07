Венедиктова: Президент во время назначения поставил одну задачу

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявляет, что о должности генпрокурора с президентом Владимиром Зеленским не говорила, ее кандидатура появилась в последние дни и, возможно, с подачи СМИ, и что президент поставил ей только одно задание.

Источник: интервью Венедиктовой "Украинской правде"

Прямая речь: "Мы это (назначение, – УП.) с ним (президентом, – УП.) не обсуждали, я не спрашивала, почему я.

Я думаю, что вопрос моей кандидатуры возник в последние дни. И даже, возможно, он был спровоцирован СМИ. Вот у меня такое ощущение.

Скажу абсолютно откровенно: задачи никакие не ставились. Фраза, с которой я пошла в ГБР, была та же фраза, с которой я пошла в Офис генерального прокурора "Наведи порядок". Все. Это единственное, что проговаривалось".

Детали: Венедиктова отметила, что стать генпрокурором ей предложил Зеленский, а согласилась она, потому что это "действительно ответственная очень должность", а ее "профессиональный путь – это путь, связанный с частным правом и со сферой частно-хозяйственной, арбитражные институты".

В то же время генпрокурор отрицает, что ее назначили, чтобы посадить нардепа Петра Порошенко.

По ее словам, когда президент подписывал представление, и когда они с ним говорили о возможности назначения генпрокурором, то "вообще никаких условий не стояло и фамилия Порошенко не звучала".

Венедиктова считает, что "вся эта суматоха вокруг подозрений (Порошенко, – УП.), дел и так далее, искусственно образованная", потому что "ничего лучшего для привлечения внимания... разворота определенных вещей в сторону политики, чем какое-то уголовное производство, еще никто не придумал".

Она считает, что "мускулы все политические люди набирали за "политические преследования", потому что "это самый удобный и простой механизм".

Венедиктова подчеркнула, что она "правоохранитель в душе", поэтому ей "очень гармонично на этом месте", поэтому "никаких политических заявлений и хайпов на уголовных процессах" делать не собирается.

По словам генпрокурора, она "четко знает свои границы... коридор, в котором может работать" – они определены законом о прокуратуре, КПК и Уголовным кодексом, поэтому "больше ничего быть не может".

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