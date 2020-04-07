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Коронавирус выявили почти у всех пассажиров круизного лайнера Greg Mortimer

Вторник, 7 апреля 2020, 19:09
Коронавирус выявили почти у всех пассажиров круизного лайнера Greg Mortimer

У 128 человек, находящихся на борту австралийского круизного лайнера Greg Mortimer у берегов Уругвая, выявили коронавирус.

Источник: Интерфакс-Украина со ссылкой на испаноязычные СМИ

Детали: Накануне сообщалось, что коронавирус выявлен у 60 человек, в течение суток это число удвоилось. В общей сложности на лайнере 132 туриста из Австралии, Новой Зеландии и Великобритании и 85 членов экипажа, большинство из них - филиппинцы.

Большинство пассажиров - люди старше 70 лет.

В настоящее время на лайнере находится команда медиков из Уругвая. Они приступили к работе в воскресенье.

Лайнер остановился в территориальных водах Уругвая на прошлой неделе после того, как покинул порт Ушуая в Аргентине. Сойти на берег пассажирам и экипажу Greg Mortimer в Уругвае не позволили.

Темы: коронавирусАвстралия
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