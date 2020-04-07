Коронавирус выявили почти у всех пассажиров круизного лайнера Greg Mortimer

4081 просмотр
Вторник, 7 апреля 2020, 19:09

У 128 человек, находящихся на борту австралийского круизного лайнера Greg Mortimer у берегов Уругвая, выявили коронавирус.

Источник: Интерфакс-Украина со ссылкой на испаноязычные СМИ

Детали: Накануне сообщалось, что коронавирус выявлен у 60 человек, в течение суток это число удвоилось. В общей сложности на лайнере 132 туриста из Австралии, Новой Зеландии и Великобритании и 85 членов экипажа, большинство из них - филиппинцы.

Большинство пассажиров - люди старше 70 лет.

В настоящее время на лайнере находится команда медиков из Уругвая. Они приступили к работе в воскресенье.

Лайнер остановился в территориальных водах Уругвая на прошлой неделе после того, как покинул порт Ушуая в Аргентине. Сойти на берег пассажирам и экипажу Greg Mortimer в Уругвае не позволили.

Темы: коронавирус Австралия


powered by lun.ua
Материалы по теме
Президент: Давайте не превращаться в обиженных детей, которым запретили есть мороженое 7 апреля 2020, 18:51
Украина уже потратила миллиард на защиту от коронавируса, надо еще 96 – Кабмин 7 апреля 2020, 18:47
Украина на пороге пика коронавирусной болезни – Минздрав 7 апреля 2020, 18:02
Все новости
Главные новости
Зеленский отреагировал на неповиновение мэра Запорожья касательно карантина
Президент: Давайте не превращаться в обиженных детей, которым запретили есть мороженое
Украина на пороге пика коронавирусной болезни – Минздрав
В Британии резкий рост смертности от коронавируса, более 850 жертв за сутки
Все новости
Кино

Сериалы апреля-2020

Опыт

Как это – работать аптекаршей

Поиск по сайту
Архив
Весь архів
Подпишитесь на наши уведомления!