Премьер Британии все еще в реанимации, но настроение – хорошее

Заразившийся коронавирусом премьер-министр Великобритании Борис Джонсон уже второй день находится в отделении интенсивной терапии после того, как ему стало хуже.

Источник: сайт британского правительства

Дословно: "Состояние премьер-министра стабильное, и он по-прежнему находится в реанимации для тщательного наблюдения".

Детали: Согласно сообщению, при этом Джонсон пребывает в хорошем настроении.

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