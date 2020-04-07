Премьер Британии все еще в реанимации, но настроение – хорошее
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Вторник, 7 апреля 2020, 21:59
Заразившийся коронавирусом премьер-министр Великобритании Борис Джонсон уже второй день находится в отделении интенсивной терапии после того, как ему стало хуже.
Источник: сайт британского правительства
Дословно: "Состояние премьер-министра стабильное, и он по-прежнему находится в реанимации для тщательного наблюдения".
Детали: Согласно сообщению, при этом Джонсон пребывает в хорошем настроении.
Предыстория:
- 6 апреля Джонсона перевели в реанимационное отделение больницы в Лондоне.
- Джонсон в пятницу заявил, что остается в изоляции, поскольку у него все еще есть легкие симптомы коронавируса.
- Ранее Джонсон разослал письма каждой британской семье, призывая оставаться дома.
- Кроме него, заразились и министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок, и наследник британского престола принц Чарльз, которые, впрочем, уже вышли из семидневного карантина.
Украинская правда
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