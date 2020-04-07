Премьер Британии все еще в реанимации, но настроение – хорошее

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Вторник, 7 апреля 2020, 21:59

Заразившийся коронавирусом премьер-министр Великобритании Борис Джонсон уже второй день находится в отделении интенсивной терапии после того, как ему стало хуже.

Источник: сайт британского правительства

Дословно: "Состояние премьер-министра стабильное, и он по-прежнему находится в реанимации для тщательного наблюдения".

Детали: Согласно сообщению, при этом Джонсон пребывает в хорошем настроении.

Предыстория:

  • 6 апреля Джонсона перевели в реанимационное отделение больницы в Лондоне.
  • Джонсон в пятницу заявил, что остается в изоляции, поскольку у него все еще есть легкие симптомы коронавируса.
  • Ранее Джонсон разослал письма каждой британской семье, призывая оставаться дома.
  • Кроме него, заразились и министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок, и наследник британского престола принц Чарльз, которые, впрочем, уже вышли из семидневного карантина.

Украинская правда
Темы: Британия коронавирус Covid-2019 Великобритания


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