Кабмин предлагает жестче наказывать поджигателей травы: вплоть до криминализации

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Среда, 8 апреля 2020, 15:17

Кабинет министров предлагает усилить ответственность за сжигание сухой растительности в экосистемах Украины.

Источник: заседание Кабинета министров

Прямая речь премьер-министра Дениса Шмыгаля: "По этому законопроекту. Уже много лет Украина борется с поджигателями травы, которые приводят и к пожарам в населенных пунктах, когда выгорают сотни гектаров и лесов и угодий, в том числе заповедных.

Общество давно ставило требование усилить ответственность за подобные вещи. Здесь сегодня мы видим, есть и умышленные поджоги, есть поджоги не умышленные, исключительноиз-за безответственности. Но ущерб, наносимый природе, экономике Украины, который ставит под угрозу подчас предприятия критической инфраструктуры, когда пожар движется быстрыми ветром в сторону предприятий или распределительных электростанций. Он порой составляет десятки и сотни миллионов гривен. Поэтому ответственность должна быть усилена.

Детали: Шмыгаль отметил, что правительство передает указанный законопроект на рассмотрение профильных комитетов и Верховной Рады. Он предусматривает повышение штрафных санкций (административная ответственность). Кроме того, планируется при сотрудничестве с депутатским корпусом в определенных случаях ввести уголовную ответственность.

Что предшествовало: По данным ГСЧС с начала года пожары уничтожили почти 18 тысяч гектаров экосистем, пожарные призывают не жечь сухую траву, потому что если ситуация с возгораниями не изменится, то к концу года выгорит вся страна.

В частности с 4 апреля в Чернобыльской зоне отчуждения не могут потушить пожар, возникший, по данным полиции в результате умышленного поджога травы "ради забавы".

Валентина Романенко, УП
Темы: пожар Кабинет министров законодательство


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