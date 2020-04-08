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Саммит Западные Балканы-ЕС отложен из-за пандемии

Среда, 8 апреля 2020, 18:35

Из-за пандемии коронавируса Евросоюз отложил свой балканский саммит, который должен состояться 7 мая в Загребе.

Об этом решении объявило хорватское председательство в Совете ЕС, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на European Western Balkans.

Новая дата встречи будет определена в июне, если ситуация с COVID-19 это позволит. В качестве альтернативы саммита хорватское председательство рассматривает возможность проведения видеоконференции.

Балканский саммит в Загребе планировался как одно из главных событий хорватского председательства в Евросоюзе. Он должен был объединить лидеров ЕС и региона Западных Балкан впервые после саммита в мае 2018 года, который состоялся в Софии.

Темы: ЕСкоронавирускарантин
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