Саммит Западные Балканы-ЕС отложен из-за пандемии

Из-за пандемии коронавируса Евросоюз отложил свой балканский саммит, который должен состояться 7 мая в Загребе.

Об этом решении объявило хорватское председательство в Совете ЕС, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на European Western Balkans.

Новая дата встречи будет определена в июне, если ситуация с COVID-19 это позволит. В качестве альтернативы саммита хорватское председательство рассматривает возможность проведения видеоконференции.

Балканский саммит в Загребе планировался как одно из главных событий хорватского председательства в Евросоюзе. Он должен был объединить лидеров ЕС и региона Западных Балкан впервые после саммита в мае 2018 года, который состоялся в Софии.