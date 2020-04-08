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В Центре занятости назвали вакансии, какие увеличились за COVID-19

Среда, 8 апреля 2020, 21:05
В Центре занятости назвали вакансии, какие увеличились за COVID-19

В Центре занятости рассказали, количество каких вакансий увеличилось с начала карантина, который ввели из-за распространения коронавируса.

Детали: начальник управления предоставления услуг населению Государственного центра занятости Инна Бондини в эфире hromadske

Прямая речь Бондини: "Сейчас повысился спрос на работников сферы здравоохранения, есть вакансии медицинских сестер, социальных работников, фельдшеров, лаборантов".

Детали: По ее словам, также есть спрос на продавцов продовольственных товаров, сортировщиков, кассиров, почтовых и подсобных работников и водителей.

Бондини отметила, что появились вакансии охранников и полицейских, а также востребованы работники сельского и лесного хозяйства.

Напомним: По состоянию на 9:00 8 апреля в Украине 1668 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 52 летальных, 35 пациентов выздоровели.

Темы: коронавирусэпидемиякарантин
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