В Центре занятости назвали вакансии, какие увеличились за COVID-19

856 просмотров
Среда, 8 апреля 2020, 21:05

В Центре занятости рассказали, количество каких вакансий увеличилось с начала карантина, который ввели из-за распространения коронавируса.

Детали: начальник управления предоставления услуг населению Государственного центра занятости Инна Бондини в эфире hromadske

Прямая речь Бондини: "Сейчас повысился спрос на работников сферы здравоохранения, есть вакансии медицинских сестер, социальных работников, фельдшеров, лаборантов".

Детали: По ее словам, также есть спрос на продавцов продовольственных товаров, сортировщиков, кассиров, почтовых и подсобных работников и водителей.

Бондини отметила, что появились вакансии охранников и полицейских, а также востребованы работники сельского и лесного хозяйства.

Напомним: По состоянию на 9:00 8 апреля в Украине 1668 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 52 летальных, 35 пациентов выздоровели.

Темы: коронавирус эпидемия карантин


powered by lun.ua
Материалы по теме
Правительство изменило карантинные ограничения. Что нового 8 апреля 2020, 20:49
Дистанционная Пасха: освященные куличи будут присылать по почте 8 апреля 2020, 20:30
На Львовщине второй человек умер от коронавируса 8 апреля 2020, 20:25
Все новости
Главные новости
Правительство изменило карантинные ограничения. Что нового
Новости 8 апреля: карантин до мая, дела против Порошенко
В Италии рекордное количество больных выздоровело от коронавируса, погибших все меньше
Разумков назвал новую дату внеочередной Рады: заседание откладывается
Все новости
коронавирус

Как носить маски правильно и безопасно

опрос

На карантине мужчины стали больше времени тратить на секс, сон и алкоголь

Поиск по сайту
Архив
Весь архів
Подпишитесь на наши уведомления!