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У Центрі зайнятості назвали вакансії, яких побільшало через COVID-19

Середа, 8 квітня 2020, 21:05
У Центрі зайнятості назвали вакансії, яких побільшало через COVID-19

У Центрі зайнятості розповіли, яких вакансій побільшало з початку карантину, який ввели через поширення коронавірусу.

Деталі: начальниця управління надання послуг населенню Державного центру зайнятості Інна Бондіні в ефірі hromadske

Пряма мова Бондіні: "Зараз підвищився попит на працівників сфери охорони здоров’я, є вакансії медичних сестер, соціальних працівників, фельдшерів, лаборантів".

Деталі: За її словами, також є попит на продавців продовольчих товарів, сортувальників, касирів, поштових та підсобних працівників та водіїв.

Бондіні зазначила, що з’явились вакансії охоронців і поліцейських, а також затребувані працівники сільського і лісового господарства.

Нагадаємо: Станом на 9:00 8 квітня в Україні 1668 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 52 летальні, 35 пацієнтів одужали.

"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірусепідеміякарантин
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