Италия может начать ослаблять коронавирусные ограничения до конца апреля
Премьер Италии Джузеппе Конте заявил, что в стране уже к концу апреля могут начать ослаблять отдельные ограничения, введенные в связи с эпидемией коронавируса.
Об этом он сказал в интервью BBC, сообщает "Европейская правда".
По его словам, эксперты подтверждают снижение кривой заболеваемости и стабилизацию ситуации.
"Однако мы не можем переходить от полного закрытия к либерализации экономической активности. Мы должны делать все постепенно", - заявил Конте.
"Вероятно, если ученые дадут разрешение, мы можем начать ослаблять отдельные меры уже к концу этого месяца", - добавил премьер.
Он отметил, что Италия все же не должна терять бдительность.
Жесткие ограничительные меры в связи с эпидемией коронавируса действуют в Италии с 9 марта.
Как сообщалось, в Италии продолжает снижаться количество погибших в связи с COVID-19, а количество выздоровевших установило новый рекорд.
Напомним, в ВОЗ заявили, что тенденция снижения темпов роста новых случаев коронавируса в странах Европы не означает, что пришло время ослабить меры борьбы с распространением вируса.