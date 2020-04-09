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Италия может начать ослаблять коронавирусные ограничения до конца апреля

Четверг, 9 апреля 2020, 12:27

Премьер Италии Джузеппе Конте заявил, что в стране уже к концу апреля могут начать ослаблять отдельные ограничения, введенные в связи с эпидемией коронавируса.

Об этом он сказал в интервью BBC, сообщает "Европейская правда".

По его словам, эксперты подтверждают снижение кривой заболеваемости и стабилизацию ситуации.

"Однако мы не можем переходить от полного закрытия к либерализации экономической активности. Мы должны делать все постепенно", - заявил Конте.

"Вероятно, если ученые дадут разрешение, мы можем начать ослаблять отдельные меры уже к концу этого месяца", - добавил премьер.

Он отметил, что Италия все же не должна терять бдительность.

Жесткие ограничительные меры в связи с эпидемией коронавируса действуют в Италии с 9 марта.

Как сообщалось, в Италии продолжает снижаться количество погибших в связи с COVID-19, а количество выздоровевших установило новый рекорд.

Напомним, в ВОЗ заявили, что тенденция снижения темпов роста новых случаев коронавируса в странах Европы не означает, что пришло время ослабить меры борьбы с распространением вируса.

Темы: Италиякоронавирускарантин
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