Эпидемия в Италии: количество пациентов в реанимации продолжает уменьшаться
В Италии количество погибших и количество новых заражений несколько возросло, по сравнению с показателями предыдущего дня, но количество пациентов в реанимации продолжает уменьшаться.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на новые данные Департамента гражданской защиты Италии.
За последние 24 часа от коронавируса в Италии умерли 610 больных. Это несколько больше, чем накануне (542 погибших), но почти столько же, как в два предыдущих дня. В вторник, 7 апреля количество погибших составило 604, 6 апреля – 636.
В то же время, второй день подряд растет число новых больных. За последние 24 часа обнаружили 4,204 новых заражений, из них 1388 – в Ломбардии, эпицентре эпидемии. Для сравнения, 8 апреля обнаружили 3836 новых заражений, 7 апреля – 3 039.
Количество пациентов в отделениях интенсивной терапии уменьшается уже пятый день подряд. Сейчас там находятся 3,605 пациентов – на 88 меньше, чем в среду. Всего в больницах находятся еще 28,399 больных.
Таким образом, с начала эпидемии в Италии коронавируса заразились 143,626 человека, умерло – 18,279. Выздоровели уже 28,470 человек.
Напомним, ранее сообщалось, что в Италии от коронавируса вылечилась 104-летняя женщина.
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