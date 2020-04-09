Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Эпидемия в Британии: более 880 погибших за сутки

Четверг, 9 апреля 2020, 23:20

За сутки в Великобритании от коронавируса умерли более 880 человек, общее число погибших приближается к 8 тысячам.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на новые данные Департамента здравоохранения и социальной защиты.

По официальным данным, за сутки число погибших возросло на 881. Это более чем на сотню меньше, чем накануне - 938 погибших, что стало наибольшим показателем с начала эпидемии. Общее количество погибших от эпидемии в Великобритании выросло до 7978.

За последние 24 часа обнаружили 4344 новых заражений коронавирусом, количество подтвержденных заболевших превысила 65тысяч человек. Из них в больницах находятся 16 784.

Всего на Covid-19 протестировали уже более 243 420 человек.

Как сообщает ВВС, во время правительственного брифинга по ситуации с коронавирусом министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб отметил, что пока слишком рано говорить об ослаблении карантина,

"Количество погибших продолжает расти и мы еще не дошли до пика эпидемии. Мы должны продолжать действовать согласно плану и руководствоваться выводами специалистов", - отметил он.

Рааб добавил, что правительство продолжит мониторить влияние карантинных ограничений на развитие эпидемии, и они будут оставаться "до тех пор, пока мы увидим доказательства, что пик эпидемии уже позади".

Напомним, сегодня вечером пресс-секретарь британского премьера Бориса Джонсона сообщил, что его перевели из отделения интенсивной терапии в обычную палату. Последние три дня Джонсон, больной коронавирусом, находился в реанимации госпиталя Св. Томаса в Лондоне, куда он был госпитализирован в понедельник вечером.

Темы: Великобританиякоронавирусэпидемия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Путин решил воевать до окончательной победы – Боррель

Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров

Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане

На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

Все новости...
Великобритания
Уже 18 тысяч украинских пехотинцев прошли подготовку в Британии
Министр обороны Британии Уоллес думает покинуть пост - СМИ
Уоллес объяснил свои слова о "благодарности Украины" и собрал сотни комментариев благодарности
Последние новости
11:48
фотоРоссияне атаковали гражданских во время раздачи хлеба на Черниговщине
11:34
НБУ на межбанке за неделю продал почти 1 миллиард долларов из резервов
11:22
видео"Пингвиная тусовка": полярники показали айсберг-качели для пернатых
11:10
ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"
11:01
Путин решил воевать до окончательной победы – Боррель
10:57
видеоНовую работу Бенкси в Лондоне похитили вскоре после того, как он ее показал
10:47
Аргентина переживает удар инфляцией после либерализации цен
10:43
В оккупированном Токмаке раздались взрывы
10:31
Исландия присоединяется к двум коалициям в поддержку Украины
10:16
Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров
Все новости...
Реклама: