Эпидемия в Британии: более 880 погибших за сутки

За сутки в Великобритании от коронавируса умерли более 880 человек, общее число погибших приближается к 8 тысячам.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на новые данные Департамента здравоохранения и социальной защиты.

По официальным данным, за сутки число погибших возросло на 881. Это более чем на сотню меньше, чем накануне - 938 погибших, что стало наибольшим показателем с начала эпидемии. Общее количество погибших от эпидемии в Великобритании выросло до 7978.

За последние 24 часа обнаружили 4344 новых заражений коронавирусом, количество подтвержденных заболевших превысила 65тысяч человек. Из них в больницах находятся 16 784.

Всего на Covid-19 протестировали уже более 243 420 человек.

Как сообщает ВВС, во время правительственного брифинга по ситуации с коронавирусом министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб отметил, что пока слишком рано говорить об ослаблении карантина,

"Количество погибших продолжает расти и мы еще не дошли до пика эпидемии. Мы должны продолжать действовать согласно плану и руководствоваться выводами специалистов", - отметил он.

Рааб добавил, что правительство продолжит мониторить влияние карантинных ограничений на развитие эпидемии, и они будут оставаться "до тех пор, пока мы увидим доказательства, что пик эпидемии уже позади".

Напомним, сегодня вечером пресс-секретарь британского премьера Бориса Джонсона сообщил, что его перевели из отделения интенсивной терапии в обычную палату. Последние три дня Джонсон, больной коронавирусом, находился в реанимации госпиталя Св. Томаса в Лондоне, куда он был госпитализирован в понедельник вечером.