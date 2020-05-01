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В Германии от коронавируса уже выздоровели 75% больных

Пятница, 1 мая 2020, 02:40

В Германии 27 января зафиксировали первый случай заболевания новым коронавируса, пока в стране уже 163 009 случаев COVID-19.

Источник: данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и миру

Детали: На 2:00 1 мая в стране диагностировано 163 009 случаев болезни, 123 500 пациент уже выздоровел, 6623 умерли.

За последние сутки в Германии на коронавирус заболело более 1470 человек. 156 больных умерли.

Знать больше: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире

 

Напомним:

  • В мире с 3 298 631 случаев заболевания 1 037 905 человек выздоровела и 233 533 умерли от осложнений, вызванных болезнью.
  • Германия начнет открывать школы 4 мая, массовые мероприятия запрещены до конца лета.
  • 20 апреля Германия ослабила карантин для небольших магазинов.

Темы: коронавирусГермания


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