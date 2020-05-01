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В Німеччині від коронавірусу вже видужали 75% хворих

П'ятниця, 1 травня 2020, 02:40
В Німеччині від коронавірусу вже видужали 75% хворих

В Німеччині 27 січня зафіксували перший випадок захворювання новим коронавірусом, наразі в країні вже 163 009 випадків COVID-19.

Джерело: дані центру Джона Гопкінса, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків по країнах і світу

Деталі: Станом на 2:00 1 травня в країні діагностовано 163 009 випадків хвороби, 123 501 пацієнт вже одужав, 6623 померли.

За останню добу в Німеччині на коронавірус захворіло понад 1470 людей. 156 хворих померло.

Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID-19 в Україні та світі

 

Нагадаємо: 

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Теми: коронавірусНімеччина
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