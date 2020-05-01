В Німеччині від коронавірусу вже видужали 75% хворих

В Німеччині 27 січня зафіксували перший випадок захворювання новим коронавірусом, наразі в країні вже 163 009 випадків COVID-19.

Джерело: дані центру Джона Гопкінса, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків по країнах і світу

Деталі: Станом на 2:00 1 травня в країні діагностовано 163 009 випадків хвороби, 123 501 пацієнт вже одужав, 6623 померли.

За останню добу в Німеччині на коронавірус захворіло понад 1470 людей. 156 хворих померло.

Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID-19 в Україні та світі

Нагадаємо:

У світі з 3 298 631 випадків захворювання 1 037 905 осіб одужала та 233 533 померло від ускладнень, спричинених хворобою.

випадків захворювання осіб одужала та померло від ускладнень, спричинених хворобою. Німеччина почне відкривати школи 4 травня, масові заходи заборонені до кінця літа.

4 травня, масові заходи заборонені до кінця літа. 20 квітня Німеччина послабила карантинні обмеження для невеликих магазинів.

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