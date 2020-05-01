На майские праздники Украину накроют грозы

В пятницу, 1 мая, в Украине переменная облачность, местами дожди и грозы, температура днем 15-20°, в южных, восточных и Днепропетровской областях 21-26° тепла.

Источник: Укринформ со ссылкой на прогноз погоды, полученный в Украинском гидрометцентре

Детали: 1 мая в Украине переменная облачность. В северных, центральных, Одесской, Николаевской областях, днем также в Закарпатье и Прикарпатье кратковременный дождь, местами гроза; на остальной территории без осадков. Ветер преимущественно южный, 5-10 м/с. Температура ночью 6-11°; днем 15-20°, в южных, восточных и Днепропетровской областях 21-26°.

2-3 мая в Украине также ожидается переменная облачность 2 мая ночью в западных областях, днем в Украине, кроме юго-восточной части, кратковременные дожди, местами грозы. 3 мая в западных, днем и в северных областях умеренные, на остальной территории местами небольшие кратковременные дожди, местами грозы. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 7-12°, днем 19-24°, на востоке страны 2 мая в 27° (в западных областях 3 мая ночью 5-10°, днем 13-18°).

4-5 мая в Украине кратковременные дожди, грозы, только ночью 5 мая в западных областях преимущественно без осадков. Температура в западных областях ночью 3-9° тепла, днем 9-15°; на остальной территории ночью 8-14°, днем 18-24° 5 мая в северных, Одесской, Винницкой и Черкасской областях 10-16°.

Согласно ориентировочным прогнозам Укргидрометцентра, 6 мая на большей части территории страны кратковременные дожди, грозы; температура ночью 6-12°, в западных областях 2-7° тепла, днем 10-16°, в восточных областях до 21°.

7-10 мая преимущественно без осадков, лишь 7-8 мая на юге и востоке страны, 10 мая в западных областях кратковременные дожди, грозы; температура ночью 4-10° тепла (7-8 мая в западных и северных областях 2-7° тепла), днем 12-18°, 10 мая 16-22°.

В столичном регионе 1 мая переменная облачность, кратковременный дождь, ветер южный, 5-10 м/с. Температура в Киеве ночью 9-11°, днем 16-18°, по области ночью 6-11°, днем 15-20°.

2-3 мая в Киеве переменная облачность 2 мая ночью без осадков, днем кратковременные дожди, местами грозы. 3 мая ночью небольшие, днем умеренные кратковременные дожди, местами грозы. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 7-12°, днем 19-24°.

4-5 мая в столице кратковременные дожди, грозы. Температура ночью 8-13°; днем 4 мая 18-23°, 5 мая 10-15°.