Шокин обратился к Зеленскому на счет Байдена – в преддверии выборов в США

Бывший генпрокурор Украины Виктор Шокин просит президента Владимира Зеленского обеспечить реагирование правоохранительных органов на заявления о давлении на него Джозефа Байдена, который может стать конкурентом нынешнего президента США Дональду Трампу на выборах-2020.

Источник: адвокат Шокина Александр Телешецкий на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Шокин подготовил обращение к президенту Украины как гаранту Конституции с просьбой обеспечить защиту прав и интересов как гражданина Украины в этом уголовном производстве и привлечь виновных лиц к ответственности за систематическое невыполнение судебных решений в уголовных производствах по его заявлениям…

Жизни Шокина может угрожать опасность, украинское государство должно инициировать через правоохранительные органы обеспечение его охраны… Считаем, что на сегодняшний день есть достаточно оснований для этого".

Детали: Телешецкий заявил, что Государственное бюро расследований и Офис генпрокурора не выполнили ряд судебных решений по регистрации и расследовании заявлений Шокина о противоправных действиях в отношении него со стороны Байдена.

Телешецкий рассказал, что на протяжении более трех месяцев после обращения Шокина в правоохранительные органы о совершении в отношении него преступных действий не было проведено никаких следственных действий.

По его словам, следователи ГБР направили заявление Шокина в органы Нацполиции, а потом заявление о совершение преступлений снова вернулось в ГБР, а Бюро направило материалы в терподразделение, где заявление также осталось без движения.

По жалобе Шокина суд обязал должностных лиц ГБР внести информацию в ЕРДР, однако и это решение суда длительное время не исполнялось.

Шокин снова обратился в суд – и 14 апреля получил определение, которым Офис генпрокурора обязали открыть производство по факту невыполнения должностными лицами ГБР судебного решения. В связи с очередным невыполнением решения суда Шокин снова обратился в суд.

По словам адвоката, Шокина ни разу не допросили ни как потерпевшего, ни как свидетеля, никаких других следственных действий также не проводили.

Телешецкий предположил, что следователю и прокурору поставлена задача "блокировать и игнорировать это дело".

Он утверждает, что в настоящее время производство по заявлению Шокина о преступных действиях Байдена находится в следственном управлении Нацполиии Киева, но следователь фактически не предпринимает никаких действий по ее расследованию.

Предыстория:

27 февраля ГБР зарегистрировало уголовное производство о давлении на бывшего генпрокурора Виктора Шокина со стороны со стороны экс-вице-президента США Джозефа Байдена. Якобы Джо Байден мог распространять ложные сведения личного характера о Шокине "из-за неприязни", которая возникла из-за дела 2015 года в отношении экс-министра экологии Николая Злочевского и компании "Burisma Holding Limited" (Кипр), членом правления которой был сын Байдена Хантер.

Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани в ряде интервью заявлял о вмешательстве бывшего вице-президента в украинскую политику и участии в коррупционных делах. В частности, он утверждал, что бывший генпрокурор Украины Виктор Шокин был уволен по просьбе Байдена – якобы за то, что разбирался в связях "Burisma" с его сыном Хантером Байденом.

В конце января 2020 года Шокин заявил, что был отравлен ртутью пять месяцев назад во время пребывания в Греции, после чего долго лечился.

Байден является вероятным кандидатом на выборы президента США в 2020 году от демократов. Разрыв между ним и Трампом сокращается, несмотря на обвинения бывшей помощницы Байдена Тары Риде в сексуальном насилии в начале 1990-х годов, когда он был сенатором.

Читайте также: Кино для Трампа. Зачем Джулиани прилетал в Украину

Байден, Злочевский и Манафорт. Как давняя украинская история может погубить Трампа