Шокін звернувся до Зеленського щодо Байдена – у передчутті виборів у США

Колишній генпрокурор України Віктор Шокін просить президента Володимира Зеленського забезпечити реагування правоохоронних органів на заяви про тиск на нього Джозефа Байдена, який може стати конкурентом нинішнього президента США Дональда Трампа на виборах-2020.

Джерело: адвокат Шокіна Олександр Телешецький на прес-конференції в агентстві "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Шокін підготував звернення до президента України як гаранта Конституції з проханням забезпечити захист прав та інтересів як громадянина України в цьому кримінальному провадженні та притягнути винних осіб до відповідальності за систематичне невиконання судових рішень у кримінальних провадженнях за його заявами...

Життю Шокіна може загрожувати небезпека, українська держава має ініціювати через правоохоронні органи забезпечення його охорони... Вважаємо, що на сьогодні є достатньо підстав для цього".

Деталі: Телешецький заявив, що Державне бюро розслідувань і Офіс генпрокурора не виконали низку судових рішень щодо реєстрації та розслідування заяв Шокіна про протиправні дії щодо нього з боку Байдена.

Телешецький розповів, що впродовж понад трьох місяців після звернення Шокіна у правоохоронні органи про вчинення стосовно нього злочинних дій не було проведено жодних слідчих дій.

За його словами, слідчі ДБР направили заяву Шокіна в органи Нацполіціі, а потім заява про вчинення злочинів знову повернулася до ДБР, а Бюро направило матеріали в терпідрозділи, де заява також залишилася без руху.

За скаргою Шокіна суд зобов'язав посадових осіб ДБР внести інформацію в ЄРДР, однак і це рішення суду тривалий час не виконувалося.

Шокін знову звернувся до суду – і 14 квітня отримав ухвалу, якою Офіс генпрокурора зобов'язали відкрити провадження за фактом невиконання посадовими особами ДБР судового рішення. У зв'язку з черговим невиконанням рішення суду Шокін знову звернувся до суду.

За словами адвоката, Шокіна жодного разу не допитали ні як потерпілого, ні як свідка, жодних інших слідчих дій також не проводили.

Телешецький припустив, що слідчому і прокурору поставлено ​​завдання "блокувати й ігнорувати цю справу".

Він стверджує, що на даний час провадження за заявою Шокіна про злочинні дії Байдена перебуває у слідчому управлінні Нацполііі Києва, але слідчий фактично не робить ніяких дій щодо її розслідування.

Передісторія:

27 лютого ДБР зареєструвало кримінальне провадження про тиск на колишнього генпрокурора Віктора Шокіна з боку екс-віце-президента США Джозефа Байдена. Нібито Джо Байден міг поширювати неправдиві відомості особистого характеру про Шокіна "через неприязнь", яка виникла через справу 2015 року стосовно екс-міністра екології Миколи Злочевського та компанії "Burisma Holding Limited" (Кіпр), членом правління якої був син Байдена Хантер.

Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джуліані в низці інтерв'ю заявляв про втручання колишнього віце-президента в українську політику та участь у корупційних справах. Зокрема, він стверджував, що колишній генпрокурор України Віктор Шокін був звільнений на прохання Байдена нібито за те, що той розбирався у зв'язках "Burisma" з його сином Хантером Байденом.

У кінці січня 2020 року Шокін заявив, що був отруєний ртуттю за 5 місяців до того у Греції, після чого довго лікувався.

Байден є ймовірним кандидатом на вибори президента США у 2020 році від демократів. Розрив між ним і Трампом скорочується, незважаючи на звинувачення колишньої помічниці Байдена Тари Ріде у сексуальному насильстві на початку 1990-х років, коли він був сенатором.

ЗМІ повідомляли, що колишні генпрокурори України Віктор Шокін та Юрій Луценко "злили" Дональду Трампу компромат на Джо Байдена.

Читайте також: Байден, Злочевський та Манафорт. Як давня українська історія може погубити Трампа

Кіно для Трампа. Навіщо Джуліані прилітав в Україну

Про наркомана Байдена, тиск Порошенка і "Burisma" – інтерв’ю Шокіна для Джуліані