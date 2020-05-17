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Главные новости субботы и ночи: всплеск заражений коронавирусом 15 мая, надбавки медикам

Воскресенье, 17 мая 2020, 08:00

В Украине подскочило количество больных коронавирусом, Минздрав выясняет, в каких регионах выплатили надбавки медикам – новости, которые были актуальны 16 мая.

О коронавирусе

За прошедшие сутки, 15 мая, в Украине зафиксировали еще 528 случаев заражения коронавируса, после того как несколько дней этот показатель колебался в пределах 400-500.

Команда проекта "ФОРСАЙТ COVID-19" Мирового центра данных "Геоинформатика и устойчивое развитие" при КПИ им. Игоря Сикорского прогнозирует возможное начало спада пандемии коронавируса на третью декаду мая. 

О надбавках медикам

Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что четырнадцать регионов уже выплатили все надбавки до 300% за март врачам за непосредственную работу с пациентами с COVID-19.

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О других важных новостях  

Руководители украинских учреждений здравоохранения часто пренебрегают требованием сообщать обо всех зараженных коронавирусом медиков в Государственную службу по вопросам труда, которая проводит расследование каждого такого случая. 

Следственный комитет РФ возбудил уголовные дела из-за фото ряда нацистских преступников, которые появились в онлайне "бессмертного полка", против четверых россиян, среди подозреваемых также граждане Украины и Эстонии.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявляет, что Украина выполнила все обязательства, которые взяла на себя для продолжения сотрудничества с Международным валютным фондом. 

На следующей встрече ТКГ по Донбассу Украина представит группу представителей ОРДЛО, в частности из числа внутренне перемещенных лиц, которые могут представлять Донецкую и Луганскую области на переговорах.

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков надеется, что через несколько недель в Верховной Раде будет рассмотрен законопроект о всеукраинском референдуме, который является первым из пакета законопроектов о народовластии.

Украинская правда
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