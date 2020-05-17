Все разделы
Укр / Рус

Главные новости субботы и ночи: рост числа больных COVID-19, надбавки медикам

Воскресенье, 17 мая 2020, 08:00

В Украине подскочило количество больных коронавирусом, Минздрав выясняет, в каких регионах выплатили надбавки медикам – новости, которые были актуальны 16 мая.

О коронавирусе

За прошедшие сутки, 15 мая, в Украине зафиксировали еще 528 случаев заражения коронавируса, после того как несколько дней этот показатель колебался в пределах 400-500.

Команда проекта "ФОРСАЙТ COVID-19" Мирового центра данных "Геоинформатика и устойчивое развитие" при КПИ им. Игоря Сикорского прогнозирует возможное начало спада пандемии коронавируса на третью декаду мая. 

О надбавках медикам

Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что четырнадцать регионов уже выплатили все надбавки до 300% за март врачам за непосредственную работу с пациентами с COVID-19.

О телеграм-каналах Украинской правды

Много пишем о коронавирусе и не только в наших Telegram-каналах.

УП. Стрічка — короткие и оперативные новости о том, что происходит прямо сейчас;

УП. Кляті питання — ответы на самые распространенные вопросы, краткий пересказ статей, итоговые новости дня.

Советуем подписаться, на оба канала, чтобы быть в курсе самых главных событий, важной информации и ничего не пропустить.

О других важных новостях  

Руководители украинских учреждений здравоохранения часто пренебрегают требованием сообщать обо всех зараженных коронавирусом медиков в Государственную службу по вопросам труда, которая проводит расследование каждого такого случая. 

Следственный комитет РФ возбудил уголовные дела из-за фото ряда нацистских преступников, которые появились в онлайне "бессмертного полка", против четверых россиян, среди подозреваемых также граждане Украины и Эстонии.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявляет, что Украина выполнила все обязательства, которые взяла на себя для продолжения сотрудничества с Международным валютным фондом. 

На следующей встрече ТКГ по Донбассу Украина представит группу представителей ОРДЛО, в частности из числа внутренне перемещенных лиц, которые могут представлять Донецкую и Луганскую области на переговорах.

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков надеется, что через несколько недель в Верховной Раде будет рассмотрен законопроект о всеукраинском референдуме, который является первым из пакета законопроектов о народовластии.

Украинская правда


powered by lun.ua
Главное сегодня

На переговорах в Минске будут договариваться о регламенте реализации решений – СМИ

Патруль ОБСЕ еле спрятался от обстрела на территории ОРЛО

Законопроект о референдуме могут рассмотреть через несколько недель – Разумков

Вицепремьер: Ждем помощи Великобритании и США из-за Будапештского меморандума

Ермак рассказал послам, что Зеленский готовится поговорить со СМИ

14 регионов выплатили надбавки медикам, Буковине не хватило денег – Степанов

Все главные новости...
Последние новости
08:00
Главные новости субботы и ночи: рост числа больных COVID-19, надбавки медикам
07:22
В Европарламенте случился масштабная утечка данных
06:31
В Житомирской области насчитали почти 550 заражений COVID-19
05:27
За сутки число больных COVID-19 в мире выросло на 95 тысяч
04:35
В США зарегистрировали 1,5 млн случаев коронавируса
03:34
Трамп рассмотрит возможность возобновления финансирования ВОЗ
02:49
На Ровенщине обнаружили еще 20 случаев коронавируса
02:03
На переговорах в Минске будут договариваться о регламенте реализации решений – СМИ
01:22
В МИД сообщили, сколько украинцев болеют COVID-19 за рубежом
00:45
В Киеве горел торфяник
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!