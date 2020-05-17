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Головні новини суботи і ночі: зростання числа хворих на COVID-19, надбавки медикам

Неділя, 17 травня 2020, 08:00

В Україні підскочила кількість хворих на коронавірус, МОЗ з’ясовує, в яких регіонах виплатили надбавки медикам – новини, які були актуальні 16 травня.

Про коронавірус

За минулу добу, 15 травня, в Україні зафіксували ще 528 випадків зараження коронавірусом, після того як кілька днів цей показник коливався в межах 400-500. Летальних випадків – 21.

Команда проєкту "ФОРСАЙТ COVID-19" Світового центру даних "Геоінформатика і сталий розвиток" при КПІ ім. Ігоря Сікорського прогнозує можливий початок спаду пандемії коронавірусу на третю декаду травня. 

Про надбавки медикам

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив, що чотирнадцять регіонів уже виплатили всі надбавки до 300% за березень лікарям за безпосередню роботу з пацієнтами з COVID-19.

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Про інші важливі новини

Керівники українських закладів охорони здоров’я часто нехтують вимогою повідомляти про всіх заражених коронавірусом медиків до Державної служби з питань праці, яка проводить розслідування кожного такого випадку. 

Слідчий комітет РФ порушив кримінальні справи через фото низки нацистських злочинців, які з'явилися в онлайні "безсмертного полку", проти чотирьох росіян, серед підозрюваних також є громадяни України та Естонії.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявляє, що Україна виконала всі зобов'язання, які взяла на себе для продовження співпраці з Міжнародним валютним фондом.

На наступній зустрічі ТКГ щодо Донбасу Україна представить групу представників ОРДЛО, зокрема з числа внутрішньо переміщених осіб, які можуть репрезентувати Донецьку та Луганську області на переговорах.

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков сподівається, що за декілька тижнів у Верховній Раді буде розглянуто законопроєкт про всеукраїнський референдум, який є першим із пакету законопроєктів про народовладдя.

Українська правда


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