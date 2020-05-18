У СБУ кажуть, що викликали Стерненка не для підозри: під стінами будівлі акція

Служба безпеки повідомляє, що активіста Сергія Стерненка викликали до СБУ не для оголошення йому про підозру, тим часом під стінами будівлі зібралися на акцію для підтримки активіста.

Джерело: пресслужба СБУ, "Укрінформ"

Дослівно СБУ: "Сергія Стерненка викликано на 9.00 18 травня для проведення окремих слідчих та процесуальних дій, які на даний момент часу не пов’язані з оголошенням йому про підозру.

Активізація навколо цієї справи в інформаційному полі є нічим іншим, як свідомим намаганням загострити ситуацію в публічній площині та створити додаткові можливості для подальшого тиску на розслідування. Яке, на жаль, не поверне до життя вбиту раніше людину".

Деталі: Тим часом під стінами головного слідчого управління СБУ у Києві проходить акція на підтримку Стерненка.

Сам Стерненко також приїхав в СБУ він заявив, що не "підозрюваний, а потерпілий".

Після того, як активіст вийшов, він повідомив, що його викликали для ознайомлення з матеріалами справи, але він переконаний, що "плани в СБУ були інші".

Біля управління в Аскольдовому провулку наразі перебуває понад сотня осіб, люди постійно прибувають. Поряд із управлінням СБУ чергує понад 30 правоохоронців.

Учасники акції протесту в переважній більшості приходять у захисних масках.

Що було раніше: 14 травня Сергій Стерненко повідомив, що його викликали в СБУ на 18 травня для "для участі у слідчих і процесуальних діях". На думку активіста, слідство буде оголошувати йому підозру у вбивстві Кузнєцова.

15 травня стало відомо, що двом чоловікам, які у 2018 році напали в Одесі на екслідера місцевого осередку "Правого сектору" Сергія Стерненка, оголосили підозру.

Дії підозрюваних кваліфіковані як хуліганство, вчинене із застосуванням зброї чи іншого предмета, пристосованого для нанесення тілесних ушкоджень.

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