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"Батькивщина" взялась защищать мэра Черкасс: "Сопротивляться будет вся страна"

Суббота, 2 мая 2020, 22:48
Батькивщина взялась защищать мэра Черкасс: Сопротивляться будет вся страна
сайт "Батьківщини"

Партия "Батькивщина" требует от президента Владимира Зеленского прекратить давление на мэра Черкасс Анатолия Бондаренко и других мэров, которые "продолжают бороться с эпидемией коронавируса".

Источник: заявление партии

Дословно: "Сопротивляться будут не только Черкассы, сопротивляться будет вся страна. Страна, которая чувствует себя обманутой и преданной.

"Батькивщина" требует от президента прекратить давление на Анатолия Бондаренко и других мэров, которые продолжают бороться с эпидемией, фактически выполняя проваленные центральной властью задачи".

""Пламенные приветы" от гаранта Конституции в адрес мэра Черкасс, а также откровенные угрозы Анатолию Бондаренко от чиновников президентской канцелярии переходят всякие границы. Подобной дерзости украинская независимость еще не знала".

Детали: В партии заявили, что возмущены "грубым давлением, оказываемым в последние дни президентом на органы местного самоуправления".

Там подчеркнули, что Зеленский хочет наказывать мэров, которые сегодня фактически выполняют работу, с которой не справились президент, его большинство и его правительство.

В "Батькивщине" заявили также, что президент воспользовался карантином для "проведения антиконституционных решений в интересах международных спекулянтов и легализации краж национального достояния, которые не имеют ничего общего ни с борьбой с эпидемией, ни с преодолением экономического кризиса".

Партия призвала Зеленского "готовиться отвечать за каждое решение, принятое вопреки закону, интересам государства и украинцев".

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Предыстория:

  • Власть Черкасс с 1 мая смягчила карантин для части предпринимателей города, хотя в Украине такие меры запланированы на 11 мая.
  • В связи с этим полиция начала уголовное производство. Министр внутренних дел Арсен Аваков пригрозил мэру Черкасс Анатолию Бондаренко жесткой реакцией, а президент Владимир Зеленский - юридическими последствиями.
  • Сам Бондаренко заявил, что ослабление карантина в городе безопасно, а правоохранительных органов он не боится.
  • Позже он опубликовал повестку на допрос. 
  • Бондаренко заявил, что "Черкассы будут сопротивляться".

Украинская правда

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Темы: БатькивщинаЧеркассыЗеленскийкарантин
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