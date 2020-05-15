Саакашвили похвастался, что Ермак представил его послам G7

Председатель Исполнительного комитета реформ Михеил Саакашвили сообщил, что провел совместно с главой Офиса президента Андреем Ермаком онлайн-конференцию с послами стран большой семерки.

Источник: Facebook-страница Саакашвили

Дословно: "Вместе с Андреем Ермаком провели Zoom конференцию с послами большой 7-ки и рассказали им про планы Нацрады по реформам.

Мы получили поддержку и обговорили возможности сотрудничества.".

Что было раньше: 14 мая Саакашвили объявил, что набирает "команду реформаторов" и разместил в Facebook форму для участия в конкурсе.

7 мая президент Владимир Зеленский назначил Саакашвили главой Исполнительного комитета реформ.

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