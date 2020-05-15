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Саакашвили похвастался, что Ермак представил его послам G7

Пятница, 15 мая 2020, 14:18
Саакашвили похвастался, что Ермак представил его послам G7

Председатель Исполнительного комитета реформ Михеил Саакашвили сообщил, что провел совместно с главой Офиса президента Андреем Ермаком онлайн-конференцию с послами стран большой семерки.

Источник: Facebook-страница Саакашвили

Дословно: "Вместе с Андреем Ермаком провели Zoom конференцию с послами большой 7-ки и рассказали им про планы Нацрады по реформам.

Мы получили поддержку и обговорили возможности сотрудничества.".

Что было раньше: 14 мая Саакашвили объявил, что набирает "команду реформаторов" и разместил в Facebook форму для участия в конкурсе.

 

7 мая президент Владимир Зеленский назначил Саакашвили главой Исполнительного комитета реформ.

Предыстория:

  • В июле 2017-го Петр Порошенко лишил бывшего президента Грузии и бывшего руководителя Одесской областной госадминистрации Михэила Саакашвили украинского гражданства, после чего его выдворили в Польшу.
  • В мае 2019 года Зеленский вернул Саакашвили гражданство Украины.
  • 22 апреля 2020 года стало известно, что Зеленский предложил ему должность вице-премьера по реформам – и Саакашвили согласился.
  • В Грузии заявили, что она до сих пор требует экстрадиции Саакашвили, поэтому его назначение в украинское правительство ухудшит отношения с Украиной. Также там готовы были вызвать посла из Украины.
  • Саакашвили не удалось сразу убедить большинство фракции "Слуга народа" проголосовать за назначение его вице-премьером. Позже он говорил депутатам уже о позиции советника Зеленского.

Украинская правда
Темы: СаакашвилиАндрей Ермак
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