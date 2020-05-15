Саакашвили похвастался, что Ермак представил его послам G7
Пятница, 15 мая 2020, 14:18
Председатель Исполнительного комитета реформ Михеил Саакашвили сообщил, что провел совместно с главой Офиса президента Андреем Ермаком онлайн-конференцию с послами стран большой семерки.
Источник: Facebook-страница Саакашвили
Дословно: "Вместе с Андреем Ермаком провели Zoom конференцию с послами большой 7-ки и рассказали им про планы Нацрады по реформам.
Мы получили поддержку и обговорили возможности сотрудничества.".
Что было раньше: 14 мая Саакашвили объявил, что набирает "команду реформаторов" и разместил в Facebook форму для участия в конкурсе.
7 мая президент Владимир Зеленский назначил Саакашвили главой Исполнительного комитета реформ.
Предыстория:
- В июле 2017-го Петр Порошенко лишил бывшего президента Грузии и бывшего руководителя Одесской областной госадминистрации Михэила Саакашвили украинского гражданства, после чего его выдворили в Польшу.
- В мае 2019 года Зеленский вернул Саакашвили гражданство Украины.
- 22 апреля 2020 года стало известно, что Зеленский предложил ему должность вице-премьера по реформам – и Саакашвили согласился.
- В Грузии заявили, что она до сих пор требует экстрадиции Саакашвили, поэтому его назначение в украинское правительство ухудшит отношения с Украиной. Также там готовы были вызвать посла из Украины.
- Саакашвили не удалось сразу убедить большинство фракции "Слуга народа" проголосовать за назначение его вице-премьером. Позже он говорил депутатам уже о позиции советника Зеленского.
Украинская правда