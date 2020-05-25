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Гончарук перед отставкой тайно собирал часть Кабмина

Понедельник, 25 мая 2020, 06:50
Гончарук перед отставкой тайно собирал часть Кабмина

Алексей Гончарук в подвальном помещении организации, где работал ранее, собирал часть министров своего правительства, где рассказал, что вскоре потеряет должность премьер-министра.

Источник: статья УП "Шмыгаль и "его" команда. Как работает второй правительство Зеленского"

Дословно: "Так 28 февраля премьер-таки понял, что его работе в Кабмине пришел конец.

В тот день он собрал в тайном формате часть министров – на Подоле в офисе организации BRDO, с которой когда-то пришел в Зе! Команду. Встреча была настолько закрытой, что чиновники сидели в подвальном помещении – в единственной комнате офиса, где нет окон.

Гончарук начал со встречи с Зеленским. Как рассказывает очевидец, Гончарук поделился итогам разговора с президентом – понял, что вскоре потеряет должность. Президент якобы готов оставить всех их в следующем правительстве, кроме Бородянского".

Детали: На встречу тогдашний глава Кабмина пригласил примерно четверть членов правительства. Среди них был тогдашний министр энергетики Алексей Оржель, министр юстиции Денис Малюська, вицепремьер Дмитрий Кулеба, министр культуры Владимир Бородянский, министр инфраструктуры Владислав Криклий и министерка образования Анна Новосад.

Предыстория:

  • 4 марта Верховная Рада уволила Алексея Гончарука с поста премьер-министра на основании поданного им заявления. Это означает автоматическую отставку всего Кабмина.
  • В этот же день Верховная Рада 291 голосом проголосовала за назначение премьер-министром и.о. вице-премьера Дениса Шмыгаля
  • За назначение премьер-министром Алексея Гончарука Верховная Рада 9 созыва проголосовала на своем первом заседании 29 августа.
  • На Банковую его привел Андрей Богдан, который возглавил Офис президента. Дела премьера резко ухудшились, когда в кресле главы ОП Богдана сменил Андрей Ермак.

Читайте также: Гончарук все? Что происходит между Зеленским и Кабмином

Украинская правда

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Темы: ГончарукКабинет министров
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