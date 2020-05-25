Гончарук перед відставкою таємно збирав частину Кабміну

Олексій Гончарук у підвальному приміщенні організації, де раніше працював, збирав частину міністрів свого уряду, де розповів, що невдовзі втратить посаду прем’єр-міністра.

Джерело: стаття УП "Шмигаль і "його" команда. Як працює другий уряд Зеленського"

Дослівно: "Та 28 лютого прем’єр таки зрозумів, що його роботі в Кабміні прийшов кінець.

Того дня він зібрав в таємному форматі частину міністрів – на Подолі в офісі організації BRDO, з якої колись прийшов у Зе!команду. Зустріч була настільки закритою, що урядовці сиділи в підвальному приміщенні – у єдиній кімнаті офісу, де немає вікон.

Гончарук розпочав із зустрічі із Зеленським. Як розповідає очевидець, Гончарук поділився підсумками розмови з президентом – зрозумів, що незабаром втратить посаду. Президент, начебто, готовий залишити всіх їх в наступному уряді, крім Бородянського".

Деталі: На зустріч тодішній очільник Кабміну запросив приблизно чверть членів уряду. Серед них був тодішній міністр енергетики Олексій Оржель, міністр юстиції Денис Малюська, віцепрем’єр Дмитро Кулеба, міністр культури Володимир Бородянський, міністр інфраструктури Владислав Криклій та міністерка освіти Ганна Новосад.

Передісторія:

4 березня Верховна Рада звільнила Олексія Гончарука з посади прем’єр-міністра на підставі поданої ним заяви. Це означає автоматичну відставку усього Кабміну.

Цього ж дня Верховна Рада 291 голосом проголосувала за призначення прем’єр-міністром в.о. віцепрем’єра Дениса Шмигаля.

Верховна Рада 9 скликання проголосувала за призначення прем’єр-міністром Олексія Гончарука на своєму першому засіданні 29 серпня.

На Банкову його привів Андрій Богдан, який очолив Офіс президента. Справи прем'єра різко погіршились, коли у кріслі глави ОП Богдана змінив Андрій Єрмак.

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