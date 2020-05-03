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Мэр Черкасс уверен, что ему угрожал заместитель Ермака

Воскресенье, 3 мая 2020, 02:23

Городской голова Черкасс Анатолий Бондаренко уверен, что сообщение с угрозами ему присылал заместитель руководителя Офиса президента Сергей Трофимов.

Источник: интервью Бондаренко "Украинской правде"

Прямая речь: "А в отношении господина Трофимова, мы с ним хорошо знакомы, у нас есть много общих знакомых. Я скажу так: это понятно, что это был он ".

Детали: Мэр утверждает, что ранее помогал команде президента по прсьбе Трофимова.

"Когда господин Трофимов представлял первого губернатора после президентства Зеленского, он просил меня помочь ему, я помогал".

Кроме того, Бондаренко также помогал Зеленскому во время второго тура выборов.

"Это же не написал почему господин Ермак, господин Тимошенко или Иванов, Петров. Это написал человек, который меня знает".

По словам Бондаренко, когда он получил сообщение от человека, который представился Трофимовым, то возле него рядом были несколько человек.

Мэр также рассказал, что после того как история с перепиской стала публичной, то "наши общие знакомые позвонили мне утром и сказали: "Там истерика в Офисе президента".

Он также посоветовал лично спросить у Трофимова, знаком тот с мэром Черкасс. "Давайте я скажу так: у нас очень много общих знакомых, начиная от руководителей штаба на президентских выборах в Черкасской области и так далее. Я готов предоставить правоохранительным органам телефон – пусть разбираются", - подытожил Бондаренко.

Что предшествовало: На скриншоте, который опубликовал в Facebook мэр Черкасс Анатолий Бондаренко, человек, подписанный как первый замглавы Офиса президента Украины Сергей Трофимов якобы угрожает мэру города из-за раннего смягчения карантина. Но в ОП заявили, что Трофимов с Бондаренко не общался.

Предыстория:

  • Власть Черкасс с 1 мая смягчила карантин для части предпринимателей города, хотя в Украине такие меры запланированы на 11 мая.
  • В связи с этим полиция начала уголовное производство.
  • А министр внутренних дел Арсен Аваков пригрозил мэру Черкасс Анатолию Бондаренко жесткой реакцией, а президент Владимир Зеленский - юридическими последствиями.
  • Сам Бондаренко заявил, что ослабление карантина в городе безопасно, а правоохранительных органов он не боится. Позже он опубликовал повестку на допрос.

Украинская правда
Темы: Черкассыместная властьОфис президентакарантин


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