Украинец из Иностранного легиона Франции погиб во время операции в Мали
Военнослужащий Иностранного легиона Франции украинец Дмитрий Мартынюк 1 мая в госпитале скончался от полученных ранее ранений.
Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении на сайте Министерства обороны Франции.
Мартынюк участвовал в операции "Бархан" и получил серьезные ранения 23 апреля в Мали при взрыве самодельного взрывного устройства.
Он находился в госпитале французской армии и 1-го мая скончался от полученных раненых.
"Дмитрий Мартынюк погиб во время борьбы с терроризмом в районе, где несколько групп проводят насильственные действия против гражданского населения. Он умер во имя верований и ценностей, которые он защищал до последнего вздоха", - говорится в заявлении Минобороны Франции.
Французский министр Флоранс Парли выразила соболезнования семье погибшего.