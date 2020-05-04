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Количество больных на COVID-19 в Москве "скакнуло" почти на 6 тысяч

Понедельник, 4 мая 2020, 11:31
Количество больных на COVID-19 в Москве скакнуло почти на 6 тысяч

В России по состоянию на утро 4 мая выявили 145 226 больных на коронавирус, при этом за прошлые сутки количество инфицированных возросло на 10 581 человека.

Источник: оперативный штаб по борьбе с COVID-19 в РФ

Детали: Наибольший скачек зафиксировали в Москве, где количество заболевших возросло на 5 795 человек, в Подмосковье — 803, Петербурге — 317.

За прошлые сутки в РФ умерло 76 человек с COVID-19. В общем в РФ зафиксировали 1356 смертей среди больных коронавирусом.

Выздоровели в РФ 18 095 человек.

В РФ подают данные вместе с оккупированным украинским полуостровом Крым. Оккупационная власть сообщает, что в Крыму 105 заболевших коронавирусом, летальных случаев нет.

Украинская правда
Темы: РосcияCovid-2019коронавирус
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