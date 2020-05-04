Кількість хворих на COVID-19 у Москві "підскочила" на майже 6 тисяч
Понеділок, 4 травня 2020, 11:31
У Росії станом на ранок 4 травня виявили 145 226 хворих на коронавірус, при цьому за минулу добу кількість інфікованих зросла на 10 581 людину.
Джерело: оперативний штаб по боротьбі з COVID-19 в РФ
Деталі: Найбільший стрибок зафіксували в Москві, де кількість хворих зросла на 5 795 осіб, в Підмосков'ї - 803, Петербурзі - 317.
За минулу добу в РФ померли 76 осіб з COVID-19. Загалом в РФ зафіксували 1356 смертей серед хворих на коронавірус.
Одужали в РФ 18 095 осіб.
У РФ подають дані разом з окупованим українським півостровом Крим. Окупаційна влада повідомляє, що в Криму 105 хворих на коронавірус, летальних випадків немає.
Українська правда