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Кількість хворих на COVID-19 у Москві "підскочила" на майже 6 тисяч

Понеділок, 4 травня 2020, 11:31

У Росії станом на ранок 4 травня виявили 145 226 хворих на коронавірус, при цьому за минулу добу кількість інфікованих зросла на 10 581 людину.

Джерело: оперативний штаб по боротьбі з COVID-19 в РФ

Деталі: Найбільший стрибок зафіксували в Москві, де кількість хворих зросла на 5 795 осіб, в Підмосков'ї - 803, Петербурзі - 317.

За минулу добу в РФ померли 76 осіб з COVID-19. Загалом в РФ зафіксували 1356 смертей серед хворих на коронавірус.

Одужали в РФ 18 095 осіб.

У РФ подають дані разом з окупованим українським півостровом Крим. Окупаційна влада повідомляє, що в Криму 105 хворих на коронавірус, летальних випадків немає.

Українська правда
Теми: РосіяCovid-2019коронавірус


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