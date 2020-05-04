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Убийство журналиста Комарова: от полиции требуют отчета о расследовании

Понедельник, 4 мая 2020, 16:07

Национальный союз журналистов Украины требует от правоохранителей отчитаться по расследованию убийства журналиста Вадима Комарова в Черкассах в 2019 году.

Источник: сообщение на сайте союза

Дословно: "Национальный союз журналистов Украины настаивает на публичном отчете правоохранителей относительно должных усилий для раскрытия убийства журналиста".

Детали: В союзе напомнили, год назад в Черкассах жестоко избили известного местного журналиста Вадима Комарова. 4 мая около 9:00 утра его с разбитой головой увидели прохожие. После нападения журналист находился в реанимации в очень тяжелом состоянии. В ночь на 20 июня Комаров умер, не выходя из комы.

Отмечается, что Комаров в своих публикациях не раз обнародовал факты хищения бюджетных средств, коррупции и тому подобное. В 2016 году журналиста уже пытались застрелить. Поэтому, журналистское сообщество предполагает, что его избиение связано с профессиональной деятельностью.

В НСЖУ отметили, что сразу после смерти полиция громко заявляла об усиленной работе над раскрытием преступления, но до сих пор о результатах не слышно.

Как отмечает секретарь союза, медиа-юрист Валерий Макеев, если в начале полиция еженедельно отчитывалась о ходе дела, то сейчас таких отчетов нет. По его словам, расследование ведется абсолютно непублично.

Предыстория: 20 июня 2019 года черкасский журналист Вадим Комаров, находившийся в коме после избиения 4 мая, умер.

В тот же день полиция заявила, что правоохранители отрабатывают три основные рабочие версии убийства: профессиональная деятельность потерпевшего, внезапная ссора с неустановленным лицом и убийство из корыстных побуждений.

Украинская правда
Темы: СМИубийствополицияЧеркассы


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