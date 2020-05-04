В МВД почти 250 зараженных коронавирусом

В МВД Украины сообщили о 241 больном Covid-19 сотруднике правоохранительных органов.

Источник: пресс-служба МВД

Детали: В Национальной полиции 142 лабораторно подтвержденных диагноза коронавирусной болезни (COVID-19), в Государственной пограничной службе - 17 Национальная гвардия - 19, Государственная служба по чрезвычайным ситуациям - 3, Государственная миграционная служба - 1. Кроме этого, среди работников Министерства внутренних дел выявлено 59 случаев заболевания.

В ведомстве отметили, обладающих полуторамесячным запасам средств индивидуальной защиты и дезинфекции для противодействия Коронавирусная инфекции.

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