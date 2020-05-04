Новости 4 мая: Смягчение карантина, заочный арест Януковича, Тимошенко миллионерша

Кабмин продлил действие карантина в Украине до 22 мая, но решил отменить с 11 мая ряд ограничений, Андрей Ермак рассказал об идее усиления украинской команды в Минске, Тимошенко стала долларовой миллионершей - актуальные новости 4 мая.

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Плохая новость: Кабинет министров на внеочередном заседании в понедельник продлил действие карантина в Украине до 22 мая.

Хорошая новость: При этом Кабмин решил отменить с 11 мая ряд ограничений. Согласно постановлению, с 11 мая могут открываться: парки, скверы, зоны отдыха, салоны красоты, парикмахерские, заведения общественного питания на вынос, летние площадки кафе и ресторанов под открытым небом в учреждениях, зарегистрированных как операторы мощностей и еще много чего.

Также министр здравоохранения Максим Степанов отметил, что области с высокой заболеваемостью пойдут на "адаптивный карантин" после снятия определенных ограничений 11 мая.

А президент Владимир Зеленский отмечает, что, согласно исследованиям, отмена карантина приведет к 120 тысячам смертей в Украине в 2020 году из COVID-19.

О Ермаке

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак рассказал об идее усиления переговоров в Минске, на которую пойдет Киев, чтобы сдвинуть переговоры с места.

Кроме представителей исполнительной власти, в состав украинской делегации войдут народные депутаты. "Также мы добавляем представителей парламента, и к этой работе будут привлечены руководители нескольких профильных комитетов", - рассказал глава ОПУ.

Ермак по собственной инициативе взялся прокомментировать идею о создании в рамках ТКГ Консультативного совета с участием представителей ОРДЛО, и заверил участников встречи в том, что "красные линии, очерченные президентом, остаются неизменными".

"Украина никогда не будет вести никаких переговоров с так называемыми "ДНР" и "ЛНР"", - отметил Ермак.

О Тимошенко

Лидер ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко внесла изменения в материальное положение и задекларировала почти 150 млн гривен. Сейчас 150 млн грн - это более 5,5 млн долларов.

Сама Тимошенко говорит, что получила более 5 млн долларов благодаря денежной компенсации "ущерба, причиненного политическими репрессиями 2011-2014 годов".

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