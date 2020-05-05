Статьи о режиме Путина и убийстве в Украине получили Пулитцеровскую премию

В США назвали лауреатов Пулитцеровской премии 2020 – среди них сотрудники издания "The New York Times", которые сделали серию из 8 материалов о режиме президента России Владимире Путине.

Среди них есть и репортаж о заказном убийстве ФСБ украинского военного Ивана Мамчура.

Источник: сайт Пулитцеровской премии, hromadske

Детали: Лауреатов Пулитцеровской премии 2020 года в 15 категориях журналистики и 7 книжных, драматических и музыкальных произведений объявили 4 мая. Также наградили "специальную цитату".

"The New York Times" получила награду в номинации "Международный репортаж" за материалы о возможном вмешательстве России в дела других стран, в частности Африки, Европы и Ближнего Востока.

Среди восьми материалов есть и репортаж из Украины, а именно об убийстве в 2016 году по заказу Федеральной службы безопасности России в Ровно украинского военного Ивана Мамчура.

Также в серию входят материалы об отравлении болгарского бизнесмена Емилияна Гебрева, об интересах России в конфликте в Ливии и Центрально-Африканской республике, а также бомбардировках российской авиацией больниц в Сирии.

В самой престижной номинации "За служение обществу" премию получили журналисты газеты "Anchorage Daily News" и проекта "ProPublica" за расследование о сексуальном насилии на Аляске и о полицейских, которые позволили подозреваемым избежать наказания.

Агентство "Reuters" получило награду "Новостная фотография" за освещение протестных акций в Гонконге в 2019 году.

Награду за лучшее "Художественное фото" получила агентство "Associated Press" за историю из Кашмира.

В номинации "Разъяснительный репортаж" лауреатом стали сотрудники "The Washington Post" с серией материалов, которые показали "ужасное влияние экстремальных температур на планету".

Пулитцеровская премия – одна из самых престижных наград в США в области литературы, журналистики, музыки и театра.