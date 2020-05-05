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Спецслужбы Британии: Российские хакеры пытаются украсть данные о вакцине от COVID-19

Вторник, 5 мая 2020, 10:03
Спецслужбы Британии: Российские хакеры пытаются украсть данные о вакцине от COVID-19

Британский национальный центр кибернетической безопасности разоблачил операцию российских хакеров, совершивших нападения на ряд университетов Соединенного Королевства, которые ведут работу над выработкой вакцины и оборудования в борьбе против коронавируса.

Источник: "Радио Свобода" со ссылкой на британские СМИ

Детали: Британский национальный центр кибернетической безопасности (NCSC) заявил, что университеты Соединенного Королевства и исследовательские центры становятся целью целой волны нападений хакеров из "враждебных государств", которые стремятся завладеть информацией об исследовании на пути выработки вакцины против коронавируса. Считается, что киберпреступники действуют под патронатом правительств России, Китая и Ирана.

Впрочем, до сих пор ни одно из нападений на британские учреждения, ведущие работу над выработкой средств защиты от распространения коронавируса, не было успешным.

Британский журнал "The Guardian" ссылается на заявление NCSC о том, что поддерживаемые государством хакеры концентрируют внимание на исследовательской деятельности в направлении выработки вакцины против коронавируса.

Твит: "Похоже, что Россия вновь этим занимается. На этот раз кибернападения направляются на похищение исследований, связанных с коронавирусом. Иран и Китай также подозревают в участии в этой деятельности. Буквально недавно чешские госпитали подверглись кибератакам, которые связывают с российскими хакерами".

Другое британское периодическое издание "Daily Mail" сообщило, что представители NCSC определили подобные кибернападения как вызывающие осуждение.

Твит: "Иран и Россия осуществили акты кибернетического шпионажа против университетов Соединенного Королевства, которые работают над выработкой вакцины против коронавируса, а также над оборудованием для тестирования населения. Целью нападений также стали врачи, которые изучают вирус. До сих пор ни одно из этих нападений не имело успеха".

Популярный в Великобритании журнал "Express" со ссылкой на источники в кругах британских служб безопасности, в частности, в отделе по борьбе с киберпреступностью, приводит слова неназванного специалиста, который считает, что в случае кибератак на британские университеты и исследовательские лаборатории речь идет о попытках похищения интеллектуальной собственности .

В этих обстоятельствах уже стирается грань между государством, которое все это заказывает, и серьезными преступлениями. То есть правительства, которые направляют нападения киберпреступников, являются соучастниками этих преступлений.

Прямая речь главы Оборонного комитета британского парламента Тобаяса Элвуда "Глобальное распыление внимания, связанное с Covid-19, создает идеальную "дымовую завесу" для осуществления кибератак. Особенно, когда цена антивирусной вакцины огромна. Британия не должен медлить с ответом на подобную враждебную деятельность".

Твит: "Спонсируемые государством хакеры из России и Ирана совершили нападения на британские исследовательские институты, которые ведут борьбу с короавирусом".

Глава отдела кибернетических исследований Королевского института объединенных служб, бывший обозреватель по вопросам кибернетической безопасности Национального бюро по борьбе с преступностью Джеймс Салливен заявил "The Guardian", что пандемия приводит к увеличению злонамеренной кибернетической деятельности враждебно настроенных государств, в частности в связи с выработкой вакцины от коронавируса.

По его словам, британские специалисты по кибернетической безопасности работают круглосуточно с целью помочь тем, кто становится целью подобных нападений.

"Украинская правда" в Threads

Темы: коронавирусхакерыВеликобританияРосcияКитай
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