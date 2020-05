Спецслужбы Британии: Российские хакеры пытаются украсть данные о вакцине от COVID-19

Британский национальный центр кибернетической безопасности разоблачил операцию российских хакеров, совершивших нападения на ряд университетов Соединенного Королевства, которые ведут работу над выработкой вакцины и оборудования в борьбе против коронавируса.

Источник: "Радио Свобода" со ссылкой на британские СМИ

Детали: Британский национальный центр кибернетической безопасности (NCSC) заявил, что университеты Соединенного Королевства вместе с исследовательскими центрами становятся целью целой волны нападений хакеров из "враждебных государств", среди которых в первую очередь упоминается Россия. Цель нападений – завладение информацией, касающейся исследований на пути выработки вакцины против коронавируса.

Британский журнал "The Guardian" ссылается на заявление NCSC, в котором говорится о том, что поддерживаемые государством хакеры концентрируют внимание на исследовательской деятельности в направлении выработки вакцины против коронавируса.

Считается, что кибернетические преступники, действующие под патронатом правительств России, Китая и Ирана, пытаются любой ценой получить чрезвычайно ценную информацию, касающуюся противодействия Covid-19, все активнее направляя свою враждебную деятельность против британских университетов, а также центров исследования и разработки новых препаратов.

Твит: "Похоже, что Россия вновь этим занимается. На этот раз кибернападения направляются на похищение исследований, связанных с коронавирусом. Иран и Китай также подозревают в участии в этой деятельности. Буквально недавно чешские госпитали подверглись кибератакам, которые связывают с российскими хакерами".

Looks like Russia is at it again. This time cyberattacks aimed at stealing coronavirus research. Iran and China are also suspected of being involved. Most recently Czech hospitals were under cyberattacks linked back to Russian hackers



https://t.co/0RttPrvVbA