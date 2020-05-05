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Спецслужбы Британии: Российские хакеры пытаются украсть данные о вакцине от COVID-19

Вторник, 5 мая 2020, 10:03

Британский национальный центр кибернетической безопасности разоблачил операцию российских хакеров, совершивших нападения на ряд университетов Соединенного Королевства, которые ведут работу над выработкой вакцины и оборудования в борьбе против коронавируса.

Источник: "Радио Свобода" со ссылкой на британские СМИ

Детали: Британский национальный центр кибернетической безопасности (NCSC) заявил, что университеты Соединенного Королевства вместе с исследовательскими центрами становятся целью целой волны нападений хакеров из "враждебных государств", среди которых в первую очередь упоминается Россия. Цель нападений – завладение информацией, касающейся исследований на пути выработки вакцины против коронавируса.

Британский журнал "The Guardian" ссылается на заявление NCSC, в котором говорится о том, что поддерживаемые государством хакеры концентрируют внимание на исследовательской деятельности в направлении выработки вакцины против коронавируса.

Считается, что кибернетические преступники, действующие под патронатом правительств России, Китая и Ирана, пытаются любой ценой получить чрезвычайно ценную информацию, касающуюся противодействия Covid-19, все активнее направляя свою враждебную деятельность против британских университетов, а также центров исследования и разработки новых препаратов.

Твит: "Похоже, что Россия вновь этим занимается. На этот раз кибернападения направляются на похищение исследований, связанных с коронавирусом. Иран и Китай также подозревают в участии в этой деятельности. Буквально недавно чешские госпитали подверглись кибератакам, которые связывают с российскими хакерами".

Другое британское периодическое издание "Daily Mail" сообщило, что представители NCSC определили подобные кибернападения как вызывающие осуждение.

Впрочем, британские специалисты по кибернетической безопасности отмечают, что до сих пор ни одна из попыток напасть на британские учреждения, ведущие работу над выработкой средств защиты от распространения коронавируса, не была успешной.

Твит: "Иран и Россия осуществили акты кибернетического шпионажа против университетов Соединенного Королевства, которые работают над выработкой вакцины против коронавируса, а также над оборудованием для тестирования населения. Целью нападений также стали врачи, которые изучают вирус. До сих пор ни одно из этих нападений не имело успеха".

Популярный в Великобритании журнал "Express" со ссылкой на источники в кругах британских служб безопасности, в частности, в отделе по борьбе с киберпреступностью, приводит слова неназванного специалиста, который считает, что в случае кибератак на британские университеты и исследовательские лаборатории речь идет о попытках похищения интеллектуальной собственности .

В этих обстоятельствах уже стирается грань между государством, которое все это заказывает, и серьезными преступлениями. То есть правительства, которые направляют нападения киберпреступников, являются соучастниками этих преступлений.

Прямая речь главы Оборонного комитета британского парламента Тобаяса Элвуда "Глобальное распыление внимания, связанное с Covid-19, создает идеальную "дымовую завесу" для осуществления кибератак. Особенно, когда цена антивирусной вакцины огромна. Британия не должен медлить с ответом на подобную враждебную деятельность".

Твит: "Спонсируемые государством хакеры из России и Ирана совершили нападения на британские исследовательские институты, которые ведут борьбу с короавирусом".

Глава отдела кибернетических исследований Королевского института объединенных служб, бывший обозреватель по вопросам кибернетической безопасности Национального бюро по борьбе с преступностью Джеймс Салливен заявил "The Guardian", что пандемия приводит к увеличению злонамеренной кибернетической деятельности враждебно настроенных государств, в частности в связи с выработкой вакцины от коронавируса.

По его словам, британские специалисты по кибернетической безопасности работают круглосуточно с целью помочь тем, кто становится целью подобных нападений.

Темы: коронавирусхакерыВеликобританияРосcияКитай


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