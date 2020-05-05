Германия выдала ордер на арест российского хакера, взломавшего сеть Бундестага

Федеральная прокуратура Германии выдала международный ордер на арест россиянина, которого подозревают во взломе компьютерных систем немецкого парламента в 2015 году по заказу Главного разведывательного управления РФ.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет Sueddeutsche Zeitung.

Подозреваемый - 29-летний Дмитрий Бадин, которого также разыскивают Соединенные Штаты за хакерские атаки, включая кражу электронных писем Хиллари Клинтон и Демократической партии накануне президентских выборов 2016 года.

Кибератака на Бундестаг началась 30 апреля 2015 года. В этот день несколько членов парламента почти одновременно получили электронное письмо, адрес отправителя которого заканчивался на "@un.org". Это выглядело как настоящее электронное письмо от Организации Объединенных Наций с темой: "Конфликт Украины с Россией оставляет экономику в руинах".

Электронное письмо содержало ссылки якобы на сайт ООН. На самом деле сайт содержал вредоносное программное обеспечение, которое незаметно устанавливалось на компьютере человека, переходившего по ссылке.

Доказательства причастности Бадина были получены благодаря сотрудничеству с нидерландскими коллегами. В апреле 2018 года контрразведывательное агентство Нидерландов раскрыло группу россиян, которые, как считали, относятся к подразделению ГРУ "26165", также известному как хакерская группа "Fancy Bear".

Четверо мужчин приехали в Амстердам с дипломатическими паспортами, а потом ехали в Гаагу на арендованном автомобиле. Считалось, что они планировали взломать систему в штаб-квартире Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).

Несколькими неделями ранее бывший российский шпион Сергей Скрипаль и его дочь отравились "Новичком" в Британии - британское правительство обвинило Москву в нападении.

К расследованию была привлечена ОЗХО, лаборатории исследовали использованный яд. Голландские органы безопасности предполагают, что российской команде хакеров было поручено взломать компьютеры ОЗХО и похитить информацию.

13 апреля 2018 года голландские органы безопасности остановили русских и немедленно выслали их из страны - из-за их дипломатического статуса они не могли быть арестованы. Багаж - включая ноутбуки и мобильные телефоны - был конфискован.

Найденная в них информация стала находкой для следователей в Германии, которые после детального изучения пришли к выводу, что у них достаточно доказательств против Бадина.

Издание отмечает, что хакер вряд ли выедет за пределы страны, и даже если его поймали в любой точке мира, сначала его должны выдать в США. Впрочем, установление личности хакера является редким случаем и само по себе считается большим успехом.