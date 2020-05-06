За время пандемии в ВСУ коронавирус одолели 49 человек, болеют – 30

В Вооруженных силах Украины в сутки зафиксирован еще один случай инфицирования коронавирусом, всего болеют 30 человек, 49 - уже выздоровели.

Источник: командование Медицинских сил ВСУ в Facebook

Дословно: "На 07.00 6 мая в Вооруженных Силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19 вызванной коронавирусом SARS-CoV-2 болеют 30 человек. Также за период пандемии выздоровели 49 человек и было 2 летальных случая".

Детали: За прошедшие сутки зарегистрировано 1 новый случай заболевания COVID-19.

Военнослужащий (Одесская область) лечится дома под наблюдением медицинской службы. Состояние здоровья пациента удовлетворительное, симптомы заболевания отсутствуют.

На изоляции (в том числе самоизоляция) - 257 человек. Количество личного состава у которого заканчивается изоляция в ближайшие 3 суток - 97 человек.