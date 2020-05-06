Саакашвили говорит, что будет работать в Нацсовете реформ

Бывший президент Грузии и экс-руководитель Одесской областной государственной администрации Михеил Саакашвили заявил, что его должны назначить председателем исполнительного комитета Национального совета реформ.

Источник: комментарий Саакашвили DW.com

Прямая речь Саакашвили на просьбу подтвердить, должны ли его назначить секретарем Национального совета реформ: "Председателем исполнительного комитета, а не секретарем".

Детали: При этом он не смог назвать точную дату своего назначения на должность.

Справка: Национальный совет реформ был создан в 2014 году по указу пятого президента Петра Порошенко.

На сайте главы государства указывается, что совет является "специальным консультативно-совещательным органом при президенте Украины по вопросам стратегического планирования, согласования позиций по внедрению в Украине единой государственной политики реформ и их реализации", и что его состав утверждает президент.

Что было раньше: 30 апреля председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что для бывшего президента Грузии и экс-руководителя Одесской областной государственной администрации Михеила Саакашвили нашли другой формат работы в украинской власти, но отказался говорить, о каком именно посте идет речь.

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