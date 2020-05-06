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Литва продлила карантин до лета

Среда, 6 мая 2020, 15:04

Правительство Литвы 6 мая решило продлить карантин до 31 мая включительно.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал Delfi.

Карантин продлен с определенными послаблениями.

Правительство планирует с 11 мая разрешить приезд в Литву граждан Эстонии и Латвии. Им не придется проводить в изоляции 14 дней. С 15 мая движение на территории стран Балтии будет свободным. В Литву также могут приезжать граждане других стран ЕС, которые приезжают по работе, бизнеса или на учебу. Им предстоит провести 14 дней в самоизоляции.

Уточняется и порядок ношения масок. Их можно не надевать во время купания в озерах, реках, прудах и в море и во время занятия водными видами спорта. Это уточнение вступает в силу сразу с момента принятия.

С 11 мая разрешается проведение уроков по вождению автомобиля.

С 18 мая позволят проведения индивидуальных тренировок в спортклубах и тренировок в группах до 6 человек. При этом необходимо использовать все средства защиты и гигиены.

Кроме того, разрешат проведение мероприятий с участием до 30 человек на открытом воздухе. Однако участники должны соблюдать дистанцию ​​в 2 м, на каждого должна приходиться площадь в 10 кв.м, следует соблюдать требования гигиены и использовать средства защиты. С 30 мая такие мероприятия с участием до 30 человек предлагают разрешить в помещениях.

С 18 мая в Литве должны открыться детские сады и подготовительные группы.

С этого же дня также планируют разрешить работу стоматологических кабинетов.

Темы: коронавирусЛитва


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