Российский миллиардер Дмитрий Босов покончил с собой.

Источник: Российское издание "РБК" со ссылкой на двух знакомых бизнесмена.

Детали: Знакомые подтвердили, что Босова нет в живых. Источник издания в правоохранительных органах сообщил, что ночью полиция выезжала на вызов, связанный с самоубийством в подмосковном поселке Усово, где жил бизнесмен.

Босов покончил с собой в ночь на 6 мая.

Он является владельцем компаний "Сибантрацит" и "Востокугль". Компании Босова принадлежит центр архитектуры и дизайна Artplay.

Босов занимал 86 строчку в рейтинге богатейших бизнесменов по версии российского Forbes.