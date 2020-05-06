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В России покончил с собой миллиардер из Топ-100 списка Forbes

Среда, 6 мая 2020, 18:08
В России покончил с собой миллиардер из Топ-100 списка Forbes

Российский миллиардер Дмитрий Босов покончил с собой.

Источник: Российское издание "РБК" со ссылкой на двух знакомых бизнесмена.

Детали: Знакомые подтвердили, что Босова нет в живых. Источник издания в правоохранительных органах сообщил, что ночью полиция выезжала на вызов, связанный с самоубийством в подмосковном поселке Усово, где жил бизнесмен.

Босов покончил с собой в ночь на 6 мая.

Он является владельцем компаний "Сибантрацит" и "Востокугль". Компании Босова принадлежит центр архитектуры и дизайна Artplay.

Босов занимал 86 строчку в рейтинге богатейших бизнесменов по версии российского Forbes с состоянием около 1,1 млрд долларов.

Темы: Росcиябизнескриминал
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