ЕС подтвердил перспективу Западных Балкан, но ни слова о сроках переговоров

Лидеры ЕС подтвердили "однозначную поддержку европейской перспективы" для стран Западных Балкан во время видеосаммита 6 мая.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующее заявление по итогам саммита размещено на сайте Европейского совета.

"ЕС намерен усилить свою поддержку политической, экономической и социальной трансформации региона. Партнеры на Западных Балканах подтвердили эту перспективу как свой устойчивый стратегический выбор. Они также отметили проведение и эффективное внедрение необходимых реформ по европейским ценностям и принципам и верховенства права", - говорится в заявлении.

Лидеры ЕС также подчеркнули важность добрососедских отношений, региональной стабильности и взаимного сотрудничества. Сюда входит добросовестная реализация двусторонних соглашений, в частности, соглашение между Северной Македонией и Грецией и Договор о добрососедских отношениях с Болгарией.

Однако в заключительной декларации нет никаких упоминаний о временных рамках вступления стран региона в блок. О начале переговоров о присоединении также не упоминается. В заключительной декларации вообще отсутствуют слова "расширение" и "присоединение".

Как известно, в марте Северная Македония и Албания получили одобрение начать переговоры о членстве в ЕС, но этот процесс так и не начался.

Выступая после саммита, премьер-министр председательствующей в ЕС Хорватии Андрей Пленкович пообещал, что его страна будет решительным сторонником европейского будущего региона, сообщает Euractiv.

"На наш взгляд, эти решения давно назрели. Нам также удалось принять новую методологию, которая поможет не только Сербии и Черногории, которые уже начали переговоры, но и Северной Македонии и Албании", - сказал Пленкович.

Он добавил, что Босния и Герцеговина, по мнению Хорватии, заслуживает статуса страны-кандидата. "Если мы посмотрим на географию, то им некуда больше двигаться", - добавил он.