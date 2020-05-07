Разумков рассказал послам G7 о необходимости сохранять санкции на фоне пандемии

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков во время встречи с послами стран "Группы семи" отметил важность для Украины сохранять международную поддержку и санкции.

Об этом в четверг сообщила пресс-служба ВРУ, пишет "Европейская правда".

"Сегодня в условиях и пандемии, и войны, и оккупации наших территорий нам очень важно сохранять международную поддержку и санкции, которые помогают сдерживать вооруженную агрессию против нашего государства", - сказал Разумков дипломатам.

На встрече также говорили о последствиях пандемии коронавируса. Разумков подчеркнул, что после выхода из карантина Украине будет непросто возвращаться к устойчивому экономическому развитию.

"С учетом тех проблем, которые и так были, а также последствий пандемии, это будет достаточно серьезным вызовом для Украины. Будет увеличиваться показатель безработицы, как и во многих других странах, поэтому только объединив усилия наших государств мы сможем выйти из этой ситуации", - отметил спикер.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель ранее заявил, что коронавирусный кризис никоим образом не повлияет на позицию ЕС относительно санкций против РФ.

Министры иностранных дел стран Евросоюза также заверили Украину в том, что санкции против России будут сохраняться.