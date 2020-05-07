Саакашвили заявил, что Украину нужно "вытягивать из болота"
Новопризначенный председатель Исполнительного комитета реформ Михеил Саакашвили подчеркнул, что Украину нужно вытаскивать из болота, а может это сделать только президент Владимир Зеленский.
Источник: Саакашвили в Facebook
Прямая речь Саакашвили: "Сегодня я имел продолжительную и интересную встречу с президентом Зеленским ... Мне очень понравился его настрой, потому что сам факт моего назначения показывает, что он готов идти на неординарные шаги, против которых его отговаривало огромное количество людей. В основном его отговаривали те, кто хотят, чтобы в Украине сохранялся статус-кво, а статус кво - это болото.
Украина надо вытаскивать из болота, а это может сделать только президент, который никогда не был вором и никогда им не станет (я уверен, что президент Зеленский таковым и является), и у которого есть амбиция остаться в истории Украины человеком, который смог что-то то сделать для своего народа и для каждого украинца".
Что было раньше: Зеленский назначил Саакашвили главой Исполнительного комитета реформ.
Предыстория:
- В июле 2017-го Петр Порошенко лишил бывшего президента Грузии и бывшего руководителя Одесской областной госадминистрации Михэила Саакашвили украинского гражданства, после чего его выдворили в Польшу.
- В мае 2019 года Зеленский вернул Саакашвили гражданство Украины.
- 22 апреля 2020 года стало известно, что Зеленский предложил ему должность вице-премьера по реформам – и Саакашвили согласился.
- Однако в Грузии заявили, что она до сих пор требует экстрадиции Саакашвили, поэтому его назначение в украинское правительство ухудшит отношения с Украиной. Также там готовы были вызвать посла из Украины.
- Кроме того, Саакашвили не удалось сразу убедить большинство фракции "Слуга народа" проголосовать за назначение его вице-премьером.
- Позже Саакашвили говорил депутатам уже о позиции советника Зеленского.