Все разделы
Укр / Рус

Саакашвили заявил, что Украину нужно "вытягивать из болота"

Четверг, 7 мая 2020, 23:53

Новопризначенный председатель Исполнительного комитета реформ Михеил Саакашвили подчеркнул, что Украину нужно вытаскивать из болота, а может это сделать только президент Владимир Зеленский.

Источник: Саакашвили в Facebook

Прямая речь Саакашвили: "Сегодня я имел продолжительную и интересную встречу с президентом Зеленским ... Мне очень понравился его настрой, потому что сам факт моего назначения показывает, что он готов идти на неординарные шаги, против которых его отговаривало огромное количество людей. В основном его отговаривали те, кто хотят, чтобы в Украине сохранялся статус-кво, а статус кво - это болото.

Украина надо вытаскивать из болота, а это может сделать только президент, который никогда не был вором и никогда им не станет (я уверен, что президент Зеленский таковым и является), и у которого есть амбиция остаться в истории Украины человеком, который смог что-то то сделать для своего народа и для каждого украинца".

Что было раньше: Зеленский назначил Саакашвили главой Исполнительного комитета реформ.

Предыстория:

  • В июле 2017-го Петр Порошенко лишил бывшего президента Грузии и бывшего руководителя Одесской областной госадминистрации Михэила Саакашвили украинского гражданства, после чего его выдворили в Польшу.
  • В мае 2019 года Зеленский вернул Саакашвили гражданство Украины.
  • 22 апреля 2020 года стало известно, что Зеленский предложил ему должность вице-премьера по реформам – и Саакашвили согласился.
  • Однако в Грузии заявили, что она до сих пор требует экстрадиции Саакашвили, поэтому его назначение в украинское правительство ухудшит отношения с Украиной. Также там готовы были вызвать посла из Украины.
  • Кроме того, Саакашвили не удалось сразу убедить большинство фракции "Слуга народа" проголосовать за назначение его вице-премьером.
  • Позже Саакашвили говорил депутатам уже о позиции советника Зеленского.

Украинская правда
Темы: СаакашвилиЗеленскийУкраина


powered by lun.ua
Главное сегодня

Россия готова предоставить Усику и Ломаченко гражданство

инфографика Кабмин впервые ослабил карантин: что заработает с 11 мая

Зеленский назначил Саакашвили главой Исполкома реформ

инфографика Кабмин разрешил работу летних площадок кафе и магазинов в ТРЦ с 11 мая

видеоВ штабе ООС показали, как снайпер ФСБ убивает украинцев на Донбассе

В Беларуси уже более 20 тысяч случаев коронавируса

Все главные новости...
Саакашвили
Зеленский назначил Саакашвили главой Исполкома реформ
Саакашвили говорит, что будет работать в Нацсовете реформ
Саакашвили нашли новую должность – Арахамия
Последние новости
23:53
Саакашвили заявил, что Украину нужно "вытягивать из болота"
23:49
Трамп обсудил с Путиным контроль над вооружениями и коронавирус
23:34
Переговоры с МВФ планируют завершить на следующей неделе
23:02
Катар может инвестировать в украинскую инфраструктуру
22:40
КС Молдовы признал неконституционным соглашение о российском кредите
22:25
У Кличко расширили перечень рынков, которые откроют 8 мая
22:19
Экономические новости 7 мая: помощь безработным, обыски у Верланова
22:06
В Украине посчитали количество зараженных COVID-19 в СИЗО
21:54
фотоГлавреда "Следствие. Инфо" вызвали на допрос из-за запроса к "слуге народа"
21:38
Послы G7 напомнили Украине о важности сотрудничества с МВФ
Все новости...