Саакашвили заявил, что Украину нужно "вытягивать из болота"

Новопризначенный председатель Исполнительного комитета реформ Михеил Саакашвили подчеркнул, что Украину нужно вытаскивать из болота, а может это сделать только президент Владимир Зеленский.

Источник: Саакашвили в Facebook

Прямая речь Саакашвили: "Сегодня я имел продолжительную и интересную встречу с президентом Зеленским ... Мне очень понравился его настрой, потому что сам факт моего назначения показывает, что он готов идти на неординарные шаги, против которых его отговаривало огромное количество людей. В основном его отговаривали те, кто хотят, чтобы в Украине сохранялся статус-кво, а статус кво - это болото.

Украина надо вытаскивать из болота, а это может сделать только президент, который никогда не был вором и никогда им не станет (я уверен, что президент Зеленский таковым и является), и у которого есть амбиция остаться в истории Украины человеком, который смог что-то то сделать для своего народа и для каждого украинца".

Что было раньше: Зеленский назначил Саакашвили главой Исполнительного комитета реформ.

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