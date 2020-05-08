Ляшко: Коронавирус показал ошибку идеи финансирования больниц "за пациентом"
Эпидемия COVID-19 показала неэффективность системы финансирования инфекционных больниц по принципу "деньги идут за пациентом", как было предусмотрено медицинской реформой.
Источник: главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1", Liga.net
Прямая речь: "Я признаю, коронавирус показал: нельзя финансировать инфекционные больницы за пациентом, за болезнью. Потому, что там нужно финансировать готовность к реагированию.
Мы не можем профинансировать, ведь мы не знаем то количество случаев инфекционной болезни, которое может возникнуть...
Мы строим мирную систему – мы строим систему для военного положения, в том числе и для чрезвычайных ситуаций. Это вещи, которые нужно учитывать. Мы это не учли".
Детали: По словам Ляшко, в Европе тоже столкнулись с этой проблемой: никто не ожидал такого количества больных – и медицинская система оказалась не готовой к реагированию на эпидемию.
Гости программы "Право на власть" в этот четверг говорили уже из студии, а не по видеосвязи.
Министр здравоохранения Максим Степанов также заявил, что медицинская реформа, начатая командой Ульяны Супрун, "не адаптирована к украинским реалиям", и она "не о бесплатной медицине, не о достойных зарплатах врачам и не о здоровье пациентов".
Предыстория:
- 19 октября 2017 года Верховная Рада приняла закон №6327 для запуска медреформы. Его подписал пятый президент Петр Порошенко.
- В конце января 2018 года медреформа стартовала.
- 1 апреля 2020 года стартовал второй этап медреформы: больницы после его завершения будут получать средства на лечение пациентов по договору с Нацслужбой здоровья.
- С 1 июня в Минздраве изменят систему финансирования больниц и расширят список бесплатных услуг.