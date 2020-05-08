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Коронавирус во Франции: снижается число новых случаев и количество смертей

Пятница, 8 мая 2020, 09:02

Во Франции третий день подряд снижается количество летальных случаев среди инфицированных коронавирусом.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.

За последние 24 часа подтверждено 178 смертей, тогда как в среду было 278, а во вторник 330, что было наибольшим показателем за шесть дней. От коронавирусной болезни во Франции с начала эпидемии умерли 25 987 человек.

23 208 человек госпитализированы, 2961 пациент до сих пор находится в реанимации (на 186 меньше, чем накануне). С момента начала эпидемии 95 210 человек были госпитализированы, а 55 027 человек вернулись домой.

На четыре региона (Иль-де-Франс, Гранд-Эст, Овернь-Рона-Альпы, О-де-Франс) приходится 72% случаев госпитализации.

За последние сутки было зафиксировано 728 новых случаев инфицирования, тогда как днем ​​ранее было обнаружено 939 случаев.

Всего с начала эпидемии 137 779 человек получили положительный результат теста на COVID-19 во Франции.

Темы: Франциякоронавирус


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