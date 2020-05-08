Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Коронавирус во Франции: снижается число новых случаев и количество смертей

Пятница, 8 мая 2020, 09:02

Во Франции третий день подряд снижается количество летальных случаев среди инфицированных коронавирусом.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.

За последние 24 часа подтверждено 178 смертей, тогда как в среду было 278, а во вторник 330, что было наибольшим показателем за шесть дней. От коронавирусной болезни во Франции с начала эпидемии умерли 25 987 человек.

23 208 человек госпитализированы, 2961 пациент до сих пор находится в реанимации (на 186 меньше, чем накануне). С момента начала эпидемии 95 210 человек были госпитализированы, а 55 027 человек вернулись домой.

На четыре региона (Иль-де-Франс, Гранд-Эст, Овернь-Рона-Альпы, О-де-Франс) приходится 72% случаев госпитализации.

За последние сутки было зафиксировано 728 новых случаев инфицирования, тогда как днем ​​ранее было обнаружено 939 случаев.

Всего с начала эпидемии 137 779 человек получили положительный результат теста на COVID-19 во Франции.

Темы: Франциякоронавирус
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

После потери трех Су-34 россияне уменьшили количество авиаударов - Игнат

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров

Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане

Все новости...
Франция
Суд во Франции разрешил уклонистам и дезертирам из России претендовать на статус беженца
Кулеба с французской коллегой осудили выход РФ из "зерновой сделки"
Парламент Франции утвердил семилетний оборонный бюджет в размере 413 млрд евро
Последние новости
14:37
Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей
14:34
Голубцы признали нематериальным культурным наследием Украины от Одесской области
14:23
OpenAI ведет переговоры о привлечении новых инвестиций на $100 миллиардов - ЗМІ
14:09
Министр обороны Британии: Нельзя дать Украине проиграть, надо увеличивать расходы на оборону
13:58
После потери трех Су-34 россияне уменьшили количество авиаударов - Игнат
13:52
Ждали 95 лет: изображение Микки Мауса станет общественным достоянием США
13:37
В "Дії" теперь можно менять базовую информацию о ФЛП
13:15
Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой
12:59
Трансляции богослужений церквей на Рождество и Рождество: расписание
12:56
фотоВ многоэтажке Кременчуга взорвалась граната, мужчину забрали в больницу
Все новости...
Реклама: