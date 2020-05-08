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В Минздраве планируют массово тестировать правоохранителей на COVID-19

Пятница, 8 мая 2020, 18:39
В Минздраве планируют массово тестировать правоохранителей на COVID-19

Министерство здравоохранения введет тестирование на коронавирус сотрудников Национальной полиции и Национальной гвардии.

Источник: министр Максим Степанов во время встречи с главой представительства Детского фонда (ЮНИСЕФ) госпожой Лоттой Сильвандер.

Прямая речь Степанова: "Безопасность и здоровье украинцев - наш приоритет. Именно поэтому уже в ближайшее время мы введем тестирование на коронавирус для сотрудников органов внутренних дел. Сейчас Минздрав определяет, какое количество сотрудников Национальной полиции и Национальной гвардии необходимо тестировать".

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Украинская правда
Темы: МинздравМВДкоронавирусэпидемия
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