В Минздраве планируют массово тестировать правоохранителей на COVID-19

Министерство здравоохранения введет тестирование на коронавирус сотрудников Национальной полиции и Национальной гвардии.

Источник: министр Максим Степанов во время встречи с главой представительства Детского фонда (ЮНИСЕФ) госпожой Лоттой Сильвандер.

Прямая речь Степанова: "Безопасность и здоровье украинцев - наш приоритет. Именно поэтому уже в ближайшее время мы введем тестирование на коронавирус для сотрудников органов внутренних дел. Сейчас Минздрав определяет, какое количество сотрудников Национальной полиции и Национальной гвардии необходимо тестировать".

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