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Новости 11 июня: мандат Вакарчука, новый антирекорд COVID-19

Четверг, 11 июня 2020, 21:04

Вакарчук второй раз в истории сдает мандат нардепа, в Украине за сутки обнаружили 689 больных коронавирусом — актуальные новости 11 июня.

О Вакарчуке

Народный депутат от "Голоса" Святослав Вакарчук заявил о сложении мандата нардепа.

Он считает, что свою миссию выполнил: привел прекрасную фракцию из профессиональных порядочных людей в парламент.

Об антирекорде

В Украине — рекордные 689 новых случаев заражения коронавирусом за сутки, общее количество больных выросло до 29 070. В результате осложнений умерли 854 человека, 13 141 пациент выздоровел.

Если в 10 и более областях количество новых больных будет постоянно увеличиваться, карантинные меры в Украине снова усилят — об этом на заседании правительства заявил премьер Шмыгаль.

Интервью с Зеленским

Вышла вторая, политическая часть-интервью нашего двухдневного путешествия с президентом. 

В разговоре с УП Зеленский вспоминает о том, как уволили Гончарука и Богдана, объясняет, какие должности могли занять Тигипко и Хорошковский, отвечает на вопрос об увольнении Авакова, рассказывает о встрече с Порошенко и говорит об отношениях с олигархами.

Полное видео интервью можно посмотреть на нашем YouTube-канале.

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О других важных новостях

Экс-глава ОП Андрей Богдан заявил, что Зеленский "променял мечты о счастливой стране на дешевые прихоти непрофессионалов, которые им манипулируют".

ЕС начнет открывать границы для иностранцев с 1 июля — ограничения будут отменены для жителей стран, которые будут соответствовать критериям Еврокомиссии.

НБУ снизил учетную ставку до самого низкого уровня в истории независимой Украины — с 8% до 6%.

Сергею Стерненко сообщили о подозрении в умышленном убийстве при нападении на него 2 года назад в Одессе — активист настаивает, что только защищал свою жизнь.

Рейтинг "Слуги народа" просел, а "ОПЗЖ" и "Евросолидарность" набирают обороты — КМИС.



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