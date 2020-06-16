Новости 16 июня: госпитализация Зеленской, арест для Порошенко
Жену президента Украины госпитализировали из-за COVID-19, для Порошенко будут просить арест с альтернативой 10 миллионов залога — актуальные новости 16 июня.
О Зеленской
Первую леди Елену Зеленскую положили в больницу с двусторонней пневмонией, которая развилась вследствие коронавирусной болезни COVID-19.
О Порошенко
Офис Генпрокурора будет ходатайствовать перед судом о заключении Порошенко под стражу с возможностью внесения 10 млн грн залога по делу о назначении заместителя руководителя Службы внешней разведки Сергея Семочко.
По словам адвоката Порошенко, заседание по избранию меры пресечения назначено на 18 июня в Печерском суде — экс-президент в суд прибудет.
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