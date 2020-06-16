Новини 16 червня: госпіталізація Зеленської, арешт для Порошенка

Дружину президента України госпіталізували через COVID-19, для Порошенка проситимуть арешт з альтернативою 10 мільйонів застави — актуальні новини 16 червня.

Про Зеленську

Першу леді Олену Зеленську поклали до лікарні з двобічною пневмонією, що розвинулася внаслідок коронавірусної хвороби COVID-19.

Про Порошенка

Офіс Генпрокурора клопотатиме перед судом про взяття Порошенка під варту з можливістю внесення 10 млн грн застави у справі щодо призначення заступника керівника Служби зовнішньої розвідки Сергія Семочка.

За словами адвоката Порошенка, засідання з обрання міри запобіжного заходу призначене на 18 червня у Печерському суді — експрезидент до суду прибуде.

Про телеграм-канали Української правди

Багато пишемо про коронавірус і не тільки у наші Telegram-канали.

УП. Стрічка — короткі та оперативні новини про те, що відбувається прямо зараз;

УП. Кляті питання — відповіді на найпоширеніші питання, стислий переказ публікацій, підсумкові новини дня.

Радимо підписатися, на обидва канали, щоб бути в курсі найголовніших подій, важливої інформації та нічого не пропустити.

Про інші важливі новини

Помер Олексій Порошенко — батько п’ятого президента України. 11 червня 2020 року йому виповнилося 84 роки.

Сергію Стерненку змінили адресу перебування на цілодобовому домашньому арешті — тепер це не військова частина в Одесі, а місце проживання у Києві.

В уряді готові скасувати маски на вулицях, але хочуть посилити адміністративну відповідальність за їх відсутність у громадських місцях і транспорті.

Аеропорт "Київ" скасував усі регулярні міжнародні рейсів у зв’язку з продовженням карантину в Києві — у соцмережах пасажири обурюються, бо дізналися про скасування ранкових рейсів лише близько першої ночі.

В Івано-Франківській області знову посилять карантинні обмеження — зокрема, закриють спортивні зали й фітнес-центри, а також заклади культури.

В Україні зафіксовано 32 476 випадків захворювання на коронавірус — за добу кількість хворих зросла на 666. Внаслідок ускладнень померли 912 осіб, 14 528 пацієнтів одужали.