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Новини 16 червня: госпіталізація Зеленської, арешт для Порошенка

Вівторок, 16 червня 2020, 21:44
Новини 16 червня: госпіталізація Зеленської, арешт для Порошенка

Дружину президента України госпіталізували через COVID-19, для Порошенка проситимуть арешт з альтернативою 10 мільйонів застави — актуальні новини 16 червня.

Про Зеленську

Першу леді Олену Зеленську поклали до лікарні з двобічною пневмонією, що розвинулася внаслідок коронавірусної хвороби COVID-19.

Про Порошенка

Офіс Генпрокурора клопотатиме перед судом про взяття Порошенка під варту з можливістю внесення 10 млн грн застави у справі щодо призначення заступника керівника Служби зовнішньої розвідки Сергія Семочка.

За словами адвоката Порошенка, засідання з обрання міри запобіжного заходу призначене на 18 червня у Печерському суді — експрезидент до суду прибуде.

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Про інші важливі новини

Помер Олексій Порошенко — батько п’ятого президента України. 11 червня 2020 року йому виповнилося 84 роки.

Сергію Стерненку змінили адресу перебування на цілодобовому домашньому арешті — тепер це не військова частина в Одесі, а місце проживання у Києві.

В уряді готові скасувати маски на вулицях, але хочуть посилити адміністративну відповідальність за їх відсутність у громадських місцях і транспорті.

Аеропорт "Київ" скасував усі регулярні міжнародні рейсів у зв’язку з продовженням карантину в Києві — у соцмережах пасажири обурюються, бо дізналися про скасування ранкових рейсів лише близько першої ночі.

В Івано-Франківській області знову посилять карантинні обмеження — зокрема, закриють спортивні зали й фітнес-центри, а також заклади культури.

В Україні зафіксовано 32 476 випадків захворювання на коронавірус — за добу кількість хворих зросла на 666. Внаслідок ускладнень померли 912 осіб, 14 528 пацієнтів одужали.

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