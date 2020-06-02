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Снайпер боевиков ранил бойца ООС

Вторник, 2 июня 2020, 16:08

Вследствие обстрелов террористов вблизи Марьинки военнослужащий Операции объединенных сил получили ранения.

Источник: пресс-служба ООС

Дословно: "2 июня, российско-оккупационные войска в очередной раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции Объединенных сил.

Так, вблизи населенного пункта Марьинка пулей снайпера был ранен украинский военнослужащий".

Детали: Бойцу оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение.

Отмечается, что подразделения ООС дали оккупантам достойный ответ из имеющегося вооружения. Сейчас потери боевиков уточняются.

Украинская правда
Темы: Донбассбоевые действияОбъединенные силы на ДонбассеООС


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