Снайпер боевиков ранил бойца ООС
Вторник, 2 июня 2020, 16:08
Вследствие обстрелов террористов вблизи Марьинки военнослужащий Операции объединенных сил получили ранения.
Источник: пресс-служба ООС
Дословно: "2 июня, российско-оккупационные войска в очередной раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции Объединенных сил.
Так, вблизи населенного пункта Марьинка пулей снайпера был ранен украинский военнослужащий".
Детали: Бойцу оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение.
Отмечается, что подразделения ООС дали оккупантам достойный ответ из имеющегося вооружения. Сейчас потери боевиков уточняются.
Украинская правда