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Украинцы ответили, на какой международный союз стоит ориентироваться

Пятница, 5 июня 2020, 13:46
Украинцы ответили, на какой международный союз стоит ориентироваться

Более 40% украинцев считают, что Украина должна вступить в Европейский союз и стать членом Североатлантического альянса.

Источник: результаты опроса Киевского международного института социологии

Детали: В частности, 46,1% респондентов считают, что Украина должна идти в направлении вступления в Евросоюз, 28,3% опрошенных ответили, что страна должна остаться самостоятельной и не присоединяться ни к одному союзу, еще 13,1% - выступили за вступление Украины к Евразийскому экономическому союзу.

41,9% респондентов полагают, что Украина должна стремиться стать членом НАТО, 34,7% считают, что государство должно быть нейтральным.

Еще 12% опрошенных видят Украину в Организации договора о коллективной безопасности, куда входит Россия, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Армения.

 

Опрос проводился с 26 по 30 апреля методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assisted telephone interviews) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров среди респондентов в возрасте от 18 лет.

В выборку не включаются территории, которые временно не контролируются властью Украины - АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей.

Для исследования провели 1500 интервью. Погрешность не превышает 2.6% для показателей близких к 50%, 2.2% - для показателей близких к 25%, 1.7% - для показателей близких к 10%, 1.1% - для показателей близких к 5%.

Украинская правда

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Темы: НАТОЕСУкраинаопроссоциология
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