Все разделы
Укр / Рус

Украинцы ответили, на какой международный союз стоит ориентироваться

Пятница, 5 июня 2020, 13:46

Более 40% украинцев считают, что Украина должна вступить в Европейский союз и стать членом Североатлантического альянса.

Источник: результаты опроса Киевского международного института социологии

Детали: В частности, 46,1% респондентов считают, что Украина должна идти в направлении вступления в Евросоюз, 28,3% опрошенных ответили, что страна должна остаться самостоятельной и не присоединяться ни к одному союзу, еще 13,1% - выступили за вступление Украины к Евразийскому экономическому союзу.

41,9% респондентов полагают, что Украина должна стремиться стать членом НАТО, 34,7% считают, что государство должно быть нейтральным.

Еще 12% опрошенных видят Украину в Организации договора о коллективной безопасности, куда входит Россия, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Армения.

 

Опрос проводился с 26 по 30 апреля методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assisted telephone interviews) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров среди респондентов в возрасте от 18 лет.

В выборку не включаются территории, которые временно не контролируются властью Украины - АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей.

Для исследования провели 1500 интервью. Погрешность не превышает 2.6% для показателей близких к 50%, 2.2% - для показателей близких к 25%, 1.7% - для показателей близких к 10%, 1.1% - для показателей близких к 5%.

Украинская правда
Темы: НАТОЕСУкраинаопроссоциология


powered by lun.ua
Главное сегодня

ЕС продлит запрет на въезд иностранцев, в том числе украинцев

инфографикаУкраинцы ответили, на какой международный союз стоит ориентироваться

Зеленский сменил главу Службы внешней разведки

Выборы в Раду: в тройке лидеров рейтинга - "Слуга народа", ОПЗЖ, партия Порошенко

Киев пока не будет ослаблять карантин

инфографика Новый рейтинг президентов: украинцы сказали, кого хотят видеть во главе

Все главные новости...
НАТО
Рада приняла закон о воинских званиях по стандартам НАТО
Рада перенесла дату проведения парламентской ассамблеи НАТО в Украине
Украина работает над консенсусом в НАТО об участии в Программе расширенных возможностей
Последние новости
15:04
Правительство паникует из-за роста больных COVID-19
14:59
фотоСкоро выборы: "слуга народа" Тищенко "обрабатывает" киевлян песком
14:54
Сотрудничество с МВФ даст возможность снизить цену на газ для населения – Минфин
14:53
В Шенгене планируют открыть все внутренние границы до конца июня
14:52
фотоПостановление об увольнении Авакова пошло на регистрацию – "Голос"
14:42
Количество заражений коронавирусом в России достигло 450 тысяч
14:40
За неделю автогаз в розницу подорожал на 35 копеек
14:21
Суд арестовал владелицу детсада, которую подозревают в убийстве ребенка
14:20
Португалец Роналду первым из футболистов стал долларовым миллиардером
14:15
Кабмин повысил оклад мэру Киева и его заместителям
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!