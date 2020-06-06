Правоохранители взяли под усиленную охрану побережье на Одесчине
Суббота, 6 июня 2020, 21:09
Более 500 правоохранителей усиленно охраняют курортные зоны Одессы и области.
Источник: пресс-служба Министерства внутренних дел в Facebook
Дословно: "Нацгвардейцы и полицейские взяли под усиленную охрану курортные зоны города Одессы и Одесской области. Основные усилия будут направлены на профилактику правонарушений, борьбу с преступностью и защиту прав и свобод местных жителей и туристов, которые приедут отдыхать".
Детали: Всего запланировано привлечь более полутысячи правоохранителей из числа представителей ГУНП, патрульной полиции, Национальной гвардии и полиции охраны. Нацгвардейцы и полицейские будут нести службу в круглосуточном режиме.
Напомним: пляжи на Азове также патрулируют полиция и Нацгвардия.
Украинская правда