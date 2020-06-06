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Правоохранители взяли под усиленную охрану побережье на Одесчине

Суббота, 6 июня 2020, 21:09
Правоохранители взяли под усиленную охрану побережье на Одесчине

Более 500 правоохранителей усиленно охраняют курортные зоны Одессы и области.

Источник: пресс-служба Министерства внутренних дел в Facebook

Дословно: "Нацгвардейцы и полицейские взяли под усиленную охрану курортные зоны города Одессы и Одесской области. Основные усилия будут направлены на профилактику правонарушений, борьбу с преступностью и защиту прав и свобод местных жителей и туристов, которые приедут отдыхать".

Детали: Всего запланировано привлечь более полутысячи правоохранителей из числа представителей ГУНП, патрульной полиции, Национальной гвардии и полиции охраны. Нацгвардейцы и полицейские будут нести службу в круглосуточном режиме.

 
 

Напомним: пляжи на Азове также патрулируют полиция и Нацгвардия.

Украинская правда
Темы: ОдессаполицияОдесская областьНацгвардия
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