Новости 13 июля: ДТП под Киевом, наказания за пьяное вождение
Пьяное ДТП под Киевом: погибли 4 членов семьи, еще один ребенок в больнице, Рада сделала шаг к ужесточению наказаний за пьяное вождение и превышение скорости — актуальные новости 13 июля.
О ДТП
В результате ДТП на Старообуховской трассе в 5 км от Киева погибли два взрослых и двое детей, за жизнь еще одного мальчика борются врачи.
Водитель автомобиля Mercedes Желепа Антон Михайлович вылетел на встречную полосу и столкнулся с Hyundai, в котором и ехала пострадавшая семья. Он находился в состоянии алкогольного опьянения — драгер показал 1,3 промилле.
Водитель "Мерседеса" уже был неоднократно судим за различные преступления и административные нарушения, в том числе, автомобильную аварию.
Зеленский подчеркнул неотложность принятия законопроекта об усилении ответственности за вождение в нетрезвом состоянии.
О наказаниях
Позднее Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект об усилении ответственности водителей за вождение в нетрезвом состоянии и превышение скорости.
Новый законопроект не повышает штрафы за пьяное вождение, но он дополнительно предлагает наказывать нарушителей арестом на 10-15 суток, а также лишением права вождения на срок от 3 до 10 лет.
О телеграм-каналах Украинской правды
Много пишем о коронавирусе и не только в наших Telegram-каналах.
УП. Стрічка — короткие и оперативные новости о том, что происходит прямо сейчас;
УП. Кляті питання — ответы на самые распространенные вопросы, краткий пересказ статей, итоговые новости дня.
Советуем подписаться, на оба канала, чтобы быть в курсе самых главных событий, важной информации и ничего не пропустить.
О других важных новостях
Действующий президент Польши Анджей Дуда выиграл второй тур президентских выборов и останется на посту на второй срок — его поддержал 51,21% избирателей.
"Слуги" выносят на рассмотрение Рады закон Бужанского о языке, который, в частности, отменяет обязательное изучение 80% предметов в школах на украинском.
Въезд в Шенгенскую зону в ближайшее время не будет открыт для жителей Украины в связи с эпидемиологической ситуацией в нашей стране — Кулеба.
Подозреваемой по делу об убийстве Павла Шеремета Яне Дугарь смягчили меру пресечения: сняли электронный браслет и позволили передвигаться по стране.
Двое украинских военных погибли 13 июля в зоне Операции объединенных сил в Донецкой области.
За минувшие сутки коронавирус в Украине подтвердили у 612 человек, 15 больных умерли, при этом 385 пациентов выздоровели от COVID-19.