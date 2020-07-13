Новости 13 июля: ДТП под Киевом, наказания за пьяное вождение

Пьяное ДТП под Киевом: погибли 4 членов семьи, еще один ребенок в больнице, Рада сделала шаг к ужесточению наказаний за пьяное вождение и превышение скорости — актуальные новости 13 июля.

О ДТП

В результате ДТП на Старообуховской трассе в 5 км от Киева погибли два взрослых и двое детей, за жизнь еще одного мальчика борются врачи.

Водитель автомобиля Mercedes Желепа Антон Михайлович вылетел на встречную полосу и столкнулся с Hyundai, в котором и ехала пострадавшая семья. Он находился в состоянии алкогольного опьянения — драгер показал 1,3 промилле.

Водитель "Мерседеса" уже был неоднократно судим за различные преступления и административные нарушения, в том числе, автомобильную аварию.

Зеленский подчеркнул неотложность принятия законопроекта об усилении ответственности за вождение в нетрезвом состоянии.

О наказаниях

Позднее Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект об усилении ответственности водителей за вождение в нетрезвом состоянии и превышение скорости.

Новый законопроект не повышает штрафы за пьяное вождение, но он дополнительно предлагает наказывать нарушителей арестом на 10-15 суток, а также лишением права вождения на срок от 3 до 10 лет.

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