Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Новини 13 липня: ДТП під Києвом, покарання за п’яне водіння

Понеділок, 13 липня 2020, 21:49

П’яна ДТП під Києвом: загинули 4 членів сім’ї, ще одна дитина в лікарні, Рада зробила крок до жорсткіших покарань за п’яне водіння і перевищення швидкості — актуальні новини 13 липня.

Про ДТП

Внаслідок ДТП на Столичному шосе у 5 км від Києва загинуло двоє дорослих і двоє дітей, за життя ще одного хлопчика борються лікарі. 

Водій автомобіля Mercedes Желепа Антон Михайлович вилетів на зустрічну смугу й зіткнувся з Hyundai, в якому й їхала постраждала родина. Він перебував у стані алкогольного сп’яніння — драгер показав 1,3 проміле.

Водій "Мерседеса" вже був неодноразово судимий за різні злочини та адміністративні порушення, в тому числі, автомобільну аварію.

Зеленський наголосив на терміновіості ухвалення законопроєкту про посилення відповідальності за водіння в нетверезому стані.

Про покарання

Пізніше Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт про посилення відповідальності водіїв за водіння в нетверезому стані та перевищення швидкості.

Новий законопроєкт не підвищує штрафи за п’яне водіння, але він додатково пропонує карати порушників арештом на 10-15 діб, а також позбавленням права керування на строк від 3 до 10 років.

Про телеграм-канали Української правди

Багато пишемо про коронавірус і не тільки у наші Telegram-канали.

УП. Стрічка — короткі та оперативні новини про те, що відбувається прямо зараз;

УП. Кляті питання — відповіді на найпоширеніші питання, стислий переказ публікацій, підсумкові новини дня.

Радимо підписатися, на обидва канали, щоб бути в курсі найголовніших подій, важливої інформації та нічого не пропустити.

Про інші важливі новини

Чинний президент Польщі Анджей Дуда виграв другий тур президентських виборів і залишиться на посаді на другий термін — його підтримав 51,21% виборців.

"Слуги" виносять на розгляд Ради закон Бужанського про мову, який, зокрема, скасовує обов'язкове вивчення 80% предметів у школах українською.

В’їзд у Шенгенську зону у найближчий час не буде відкритий для жителів України у зв'язку з епідеміологічною ситуацією в нашій державі — Кулеба.

Підозрюваній у справі про вбивство Павла Шеремета Яні Дугарь пом’якшили запобіжний захід: зняли електронний браслет та дозволили пересуватися країною.

Двоє українських військових загинули 13 липня у зоні Операції об’єднаних сил у Донецькій області.

За минулу добу коронавірус в Україні підтвердили у 612 людей, 15 хворих померло, водночас 385 пацієнтів одужало від COVID-19.



powered by lun.ua
Головне сьогодні

Новини 13 липня: ДТП під Києвом, покарання за п’яне водіння

Окупанти вбили військового медика під час евакуації тіла іншого загиблого

оновленоЗеленський приїхав до "Слуг народу" та пропонував кандидатів на пост глави НБУ

Рада зробила крок до жорсткіших покарань за п’яне водіння і перевищення швидкості

Два постріли в голову: силовики розкрили вбивство священника в Києві

Хуліганство, побиття, ДТП і сімейні сварки: винуватця аварії під Києвом неодноразово судили

Усі новини...
Останні новини
00:08
Зеленський наказав уряду готуватися до "Великого будівництва" на наступний рік
23:28
У Києві та Одесі запланували концерти російської співачки, яка виступала в окупованому Криму – ЗМІ
22:52
Мінкульт показав Зеленському, як розвиватиме туризм в Україні
22:17
відеоПартнерами Коломойського стали американці, які "кинули" українську оборонку на $8 мільйонів – Bihus.Info
21:57
COVID-19 спалахнув у психлікарні на Одещині
21:49
Новини 13 липня: ДТП під Києвом, покарання за п’яне водіння
21:24
відеоУ Києві вандали крали мідний дах із "Замку Річарда" на Андріївському узвозі
20:44
Окупанти вбили військового медика під час евакуації тіла іншого загиблого
20:38
Литва оновила список країн, при в’їзді з яких потрібна ізоляція: серед них Україна
20:25
оновленоЗеленський приїхав до "Слуг народу" та пропонував кандидатів на пост глави НБУ
Усі новини...