Новини 13 липня: ДТП під Києвом, покарання за п’яне водіння

П’яна ДТП під Києвом: загинули 4 членів сім’ї, ще одна дитина в лікарні, Рада зробила крок до жорсткіших покарань за п’яне водіння і перевищення швидкості — актуальні новини 13 липня.

Про ДТП

Внаслідок ДТП на Столичному шосе у 5 км від Києва загинуло двоє дорослих і двоє дітей, за життя ще одного хлопчика борються лікарі.

Водій автомобіля Mercedes Желепа Антон Михайлович вилетів на зустрічну смугу й зіткнувся з Hyundai, в якому й їхала постраждала родина. Він перебував у стані алкогольного сп’яніння — драгер показав 1,3 проміле.

Водій "Мерседеса" вже був неодноразово судимий за різні злочини та адміністративні порушення, в тому числі, автомобільну аварію.

Зеленський наголосив на терміновіості ухвалення законопроєкту про посилення відповідальності за водіння в нетверезому стані.

Про покарання

Пізніше Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт про посилення відповідальності водіїв за водіння в нетверезому стані та перевищення швидкості.

Новий законопроєкт не підвищує штрафи за п’яне водіння, але він додатково пропонує карати порушників арештом на 10-15 діб, а також позбавленням права керування на строк від 3 до 10 років.

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